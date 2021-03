Crimă Onești. Fratele unui bărbat ucis: Agresorul era ținut la curent. Tot timpul știa ce se întâmplă

Fratele unuia dintre bărbații uciși într-un apartament din Onești a povestit în direct la Antena 3 cum a văzut el modul de acțiune a echipelor de intervenție.

”La câteva minute, am aflat de la un coleg de-al lor ș, imediat cum am aflat, am venit repede aici să vorbesc și eu cu cineva. Când am ajuns erau foarte multe echipaje de poliție și un grup de polițiști îmbrăcați în civil. Mulți polițiști. Trupele speciale au ajuns în jurul orei trei și ceva, patru. Aveau o mașină neagră, și-au pus cagule, se pregăteau așa lent, nu era nicio agitație, ”hai noroc”, mai stăteau la o țigară. Nu erau cu nimic în mână. Și-au pus cagulele și căștile. În momentul în care s-a auzit un țipăt de durere, au început toți să se agite. S-a auzit: interveniți, interveniți, interveniți. Au plecat trei încolo spre scară, doi s-au întors să ia berbecul, să ia scutul, etc. Agresorul era ținut la curent de cineva, de niște vecini, nu știu, tot timpul știa ce se întâmplă. La fața locului eu nu am văzut mai nimic. Am zis să nu intervin, am zis să îi las să își facă datoria, că sunt profesioniști. Toți erau prea calmi. Un negociator a spus: Nu vă mai agitați, mă. I-am lăsat să își facă datoria. Fratele meu era electrician în Combinatul Chimic de la Borzești, iar apartamentul, din câte am înțeles, ar fi fost câștigat în instanță de Combinatul chimic de la nevasta agresorului care ar fi delapidat niște fonduri, și au dat-o în judecată și au câștigat apartamentul. Omul cică ar fi înnebunit de acum 10 ani. A dat pereții jos, a dat instalația electrică jos. Acum, combinatul i-a chemat pe băieți să renoveze. Acum începeau lucrările. Nu mai am nicio așteptare acum, la cum s-au comportat. Trupele speciale nu au fost pregătite”, a declarat fratele unei victime de la Onești.

Vă reamintim că un bărbat de 68 de ani din Onești a luat ostatici doi muncitori care renovau apartamentul pierdut de el în urma unei executări silite. Individul, care se află acum în stare gravă la spital, a sunat la 112 și a amenințat că îi omoară. Negocierile au dat greș, polițiștii au intervenit, iar agresorul i-a înjunghiat pe muncitori. Ambii ostatici au murit.

