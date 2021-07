Crimă în Gorj. Cum a fost UCISĂ tânăra de 19 ani de fostul iubit. Detalii tulburătoare de la procurori: A doborât-o la pământ

O crimă oribilă a avut loc miercuri noapte, în comuna Baia de Fier, județul Gorj. O fată de doar 19 ani a fost ucisă de fostul ei prieten. Individul nu ar fi putut accepta ideea că aceasta l-a părăsit așa că, după o serie de amenințări cu moartea, a pândit-o și a înjunghiat-o, transmite PRO TV.

Grav este că tânăra ceruse ajutorul poliției atunci când a mai fost amenințată, însă rudele ei susțin că răspunsul primit ar fi fost că “atacatorul trebuie prins în fapt, ca să fie pedepsit”. Bărbatul nu a fost reținut, iar acum a ajuns să o omoare. Totul s-a întâmplat după miezul nopții. Individul de 20 de ani a luat-o cu forța pe fată, dintr-o mașină, în care ea era cu un alt băiat. Înarmat cu un cuțit, a rănit-o, a urcat-o în mașina sa și a pornit cu viteză spre Târgu Jiu.

Mama fetei, mărturii tulburătoare

“Pe la 1 fără 20 m-a sunat un prieten de-ai lor: ‘Veniți că pe Denisa o înjunghie, o urcă în mașină și pleacă cu ea’. Ce puteam face mai mult. Fata a fost într-o mașină, a smuls-o din mașina respectivă, a înjunghiat-o că se vede balta de sânge acolo unde a înjunghiat-o și a fugit cu ea încoace spre Târgu Jiu.”, a spus Simona Martin, mama fetei.

Într-un final, victima a fost preluată de un echipaj medical, dar nu a mai putut fi salvată. Pierduse prea mult sânge, iar medicii au constatat decesul. Tatăl suspectului a aflat de la polițiști despre faptele fiului sau.

“Am primit un telefon, de la mama ei, la 12 – 1, nu știu cât era ceasul și zice că fii-mea moare. Am ieșit afară, am găsit poliția la poartă, unde e copilul, mă sună și un domn polițist, altul, am mai primit un telefon.”, a spus tatăl suspectului.

Filmul tragediei, prezentat de procurori

Procurorii gorjeni au venit cu precizări privind crima oribilă de la Baia de Fier, unde o fată de 19 ani a fost înjunghiată mortal de fostul iubit gelos,.

”Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj aduce la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj a dispus reţinerea preventivă a suspectului C…, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de omor, prevăzută şi pedepsită de art. 188 alin. 1 Cod penal şi lipsire de libertate în mod ilegal, prevăzută şi pedepsită de art. 205 alin. 1 şi 3 lit. a) Cod penal, pentru 24 de ore, începând cu data de 15.07.2021, orele 12:00.

Cu privire la acesta s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale, reţinându-se că în noaptea de 14/15.07.2021, în jurul orelor 00.00, fiind animat de sentimente de gelozie cu privire la împrejurarea că victima M…, de sex feminin, în vârstă de 19 ani, cu care avusese în trecut o relaţie amoroasă, s-a întâlnit cu o altă persoană de sex masculin, a procedat la urmărirea, cu autoturismul marca BMW, pe raza localităţilor Polovragi şi Baia de Fier, a autoturismului marca BMW în care se aflau victima şi un martor, încercând să determine oprirea acestuia în trafic prin manevre de depăşire, semnale acustice şi luminoase.

"A doborât-o la pământ"

În jurul orelor 00.20, după oprirea acestui autoturism pe raza satului Cernădie, comuna Baia de Fier, suspectul a coborât din autoturism, s-a înarmat cu un briceag, pe care l-a scos din portiera autoturismului său, situată în dreptul scaunului şoferului, s-a îndreptat spre autoturismul în care se afla victima. Aceasta din urmă a fugit către autoturismul unui alt martor, încercând să-şi asigure scăparea prin intrarea în acel autoturism, însă nu a reuşit întrucât suspectul a doborât-o la pământ, s-a poziţionat deasupra acesteia şi a ridicat braţul înarmat cu briceagul şi a aplicat cu intensitate mai multe lovituri victimei în zone vitale, care au condus ulterior la decesul acesteia.

Imediat după aplicarea loviturilor, dar înainte de a interveni decesul victimei, suspectul a transportat-o pe aceasta în interiorul autoturismului său, lipsind-o în mod ilegal de libertate, după care a demarat cu viteză şi a transportat-o până în municipiul Târgu-Jiu, pe strada România Muncitoare, la locuinţa unei alte persoane.

Cine a sunat la 112

Prin apelul la numărul de urgenţă 112, efectuat la data de 15.07.2021 orele 00.23 o persoană (martor) a sesizat faptul că, în comuna Baia de Fier sat Cernădia jud. Gorj , are loc un conflict, precizând faptul că, un bărbat a coborât dintr-un autoturism marca BMW de culoare gri, fiind înarmat cu un cuţit şi se îndreaptă ameninţător spre o femeie.

Ulterior, la orele 00.26, aceeaşi persoană a revenit cu un alt apel la nr. de urgenţă 112, precizând faptul că, respectiva femeia fusese înjunghiată.

Prin apelul efectuat la aceeaşi dată, orele 00.30, la numărul de urgenţă 112, altă persoană a sesizat aceleaşi aspecte, menţionând că a încercat să urmărească autoturismul agresorului înarmat. Urmare a apelurilor la nr. de urgenţă 112, un echipaj de poliţie din cadrul I.P.J. Gorj – Poliţia Municipiului Târgu-Jiu, Biroul de Ordine Publică, a intervenit la locuinţa respectivă, din municipiul Târgu-Jiu, victima fiind găsită în interiorul autoturismului parcat în curtea locuinţei, pe bancheta din spate.

Cercetările continuă, pentru stabilirea adevărului pe bază de probe, în vederea tragerii la răspundere a persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni. Facem însă precizarea că punerea sub învinuire a unei persoane suspecte, reţinerea preventivă a acesteia sau punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de o persoană inculpată reprezintă etape ale procesului penal, reglementate de Codul de procedură penală, dar aceste acţiuni ale procurorului nu sunt în măsură să înfrângă prezumţia de nevinovăţie de care beneficiază în continuare persoanele suspecte sau inculpate” a transmis Pachetul Județean, potrivit Realitatea.net.