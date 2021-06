Creştere vârstă pensionare. Firea: Asta vrea puterea 'de dreapta'. Ne-au acuzat că dezinformăm, acum confirmă

Senatorul PSD Gabriela Firea transmite un mesaj de îngrijorare cu privire la modul în care guvernarea PNL - USR PLUS gestionează situaţia pensiilor.

"Românii vor munci toatā viata, pânā nu se vor mai putea bucura sānātosi de pensie! Asta vrea puterea 'de dreapta'. După ce ne-a acuzat că dezinformām despre creșterea vârstei de pensionare, după ce a negat vehement că s-ar fi discutat în guvern în legāturā cu acest subiect, ministrul pnl al muncii confirmă explicit că vârsta de pensionare va crește în rândul femeilor de la 61 la 65 de ani.

În schimb, Guvernul PNL-USR a anulat măsurile PSD pentru creșterea colectării la bugetul de pensii și vrea să crească transferul din Pilonul I în Pilonul II, adâncind și mai mult deficitul la pensii. Iar dna Turcan spune că pensiile speciale nu sunt o problemă! Dupā ce s-au bātut cu pumnul în piept, în campanie, cā le vor anula.

Deci, în loc să se ocupe de inechități, de cei care fac evaziune și de reducerea profiturilor uriașe ale firmelor private care gestionează banii de pensii ai românilor, guvernul pune presiune pe cei care muncesc cinstit", transmite senatorul social-democrat Gabriela Firea într-un mesaj transmis vineri dimineaţa.

Cîțu: Interzicerea cumulului pensie-salariu la stat se va adopta săptămâna viitoare

Premierul României, Florin Cîțu, a vorbit despre sistemul public de pensii, într-o conferință de la Palatul Victoria.

„Acest proiect se va aproba. Interzicerea cumulului de pensii cu salariul la stat se va aproba. Se va aproba săptămâna viitoare”, a mai spus Cîțu. Legat de sporurile din sistemul bugetar, premierul a anunțat: „Acestea sunt în legea salarizării și le vom face... nu va fi nimic separat. Acolo vom avea o lege a salarizării care va reglementa această situație”.

„Pe legea salarizării, să mă uit care este calendarul, nu cred că îl am pe borne”, a mai spus Florin Cîțu, uitându-se printre documente. „Nu cred că îl am, am doar pensiile. Dar știți foarte bine, salariile în sistemul public au fost înghețate la nivelul lui decembrie 2020. Există un calendar care arată foarte clar că anvelopa întreagă a cheltuielilor cu salariile în sectorul bugetar rămâne constantă în perioada următoare. Orice mișcare se va face în interior, nu se va mări anvelopa cheltuielilor salariale”.