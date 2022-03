Cozi la benzinării. Ioana Constantin: Am stat pe bombe cu ceas. Nu s-a dat nicio amendă

"Dacă mergem doar pe zona de combustibil, aş vrea neapărat să fac o precizare. Cred că acele cozi pe care le-am văzut la benzinării fac parte dintr-o acţiune de dezinformare şi dintr-un război hibrid. Totul a început de la o companie ungurească şi una rusească. Nu ştim dacă au vrut să mai recupereze din profituri sau a fost o încercare de destabilizare pe piaţă- M-aş fi aşteptat ca statul român să aibă o reacţie, dar nu s-a întâmplat, cu excepţia amenzilor care s-au dat la câteva zile.

Acolo s-au întâmplat două lucruri. A fost un atentat la piaţă în sine, a fost o destabilizare a pieţei. Era limpede, a fost o agendă de fake news în masă şi a funcţionat. Oamenii s-au aşezat la coadă, nu a mai contat de unde alimentează. Lucrurile s-au echilibrat apoi, ministrul Energiei a ieşit şi a spus că sunt stocuri. Dar oamenii nu de frica stocurilor alimentau, ci din teama că va creşte preţul.

Autorităţile, criticate. "Am stat pe bombe cu ceas"

A doua problemă a fost că autorităţile vedeau la televizor cum oamenii alimentau în damigeană, în pubele de gunoi, mai lipsea în poşetă. Şi nu s-a dat nicio amendă! Alea erau bombe! Oamenii ăia au mers cu recipientele acasă, le-au depozitat într-un garaj. Vă daţi seama în ce bombă cu ceas am stat în ţara asta?

După ce s-au liniştit lucrurile la noi, primarul comunist al Chişinăului s-a trezit pe Facebook să anunţe că sunt cozi în Chişinău la benzinării, pentru că vor creşte preţurile. Chiar dimineaţa de după am vorbit cu prieteni din Chişinău care spuneau că nu găsesc combustibil. S-a încercat o destabilizare şi la noi şi la ei", a precizat politiciana Ioana Constantin, pentru DCNews.

"Multă panică pe povestea cu criza alimentară"

”Partea cu uleiul, zahărul, etc, ţine de o anumită speculă pe care o fac anumiţi comercianţi, iar statul român nu are acum niciun fel de legislaţie prin care să oprească această speculă, indiferent cu ce produs se întâmplă. Se creează prea multă panică pe toată povestea asta cu criza alimentară. E normal, pentru că psihic se corelează cu războiul, e logic. Republica Moldova e prima care se gândeşte, că are legături comerciale multe cu Ucraina", a declarat Ioana Constantin la DC NEWS TV.

