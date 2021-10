Covid-19. Episcopul Bercea: Faceți acest vaccin. Este o binecuvântare de la Domnul

”Dragii mei, omenirea trece printr-o criză cum nu s-a mai aflat de după al doilea Război Mondial. Acest virus, corona ne-a creat o problematică atât de dificilă, încât se vede cu certitudine că nu putem să scăpăm decât prin vaccinare. Cum de altfel s-a întâmplat cu toate virusurile sau bacteriile care au trebuit stopate de-a lungul secolelor”, a transmis episcopul.

”Am fost bolnav de coronavirus. Dar în ianuarie, când s-a putut, am făcut vaccinul. La fel am făcut a doua doză și acum în septembrie am făcut a treia doză. Modelul mi-a fost Sfântul Părinte, Papa Francisc. Dânsul a fost printre primii care a făcut vaccinul și i-a îndemnat pe toți, indiferent că sunt catolici sau de orice altă religie sau confesiune, să se vaccineze”, a mai spus episcopul Bercea.

”Probabil veți spune unii că nu te protejează în totalitate. Este adevărat. Dar formele care se mai fac nu sunt atât de agresive ca cele pe care le faci atunci când nu ești vaccinat. De aceea vă îndemn cu tot dragul, faceți acest vaccin! Este o binecuvântare de la Domnul acest vaccin. Domnul este cel care le-a dat înțelepciunea medicilor și cercetătorilor ca să se ajungă la vaccin. Așa încât, credem cu adevărat că Domnul lucrează prin oamenii înțelepți. Bunul Dumnezeu să ne ajute tuturor să ne revedem liberi. Ca să putem circula fără mască și să ne reîntâlnit cu sănătate și bucuroși în numele Domnului”, a subliniat episcopul Bercea Virgil.

Maratonul vaccinării

Zeci de mii de persoane au fost vaccinate începând de vineri, până duminică la ora 19.00, în cadrul maratonului de vaccinare din București. În același interval, în capitală, au fost imunizate peste 63.000 de persoane.

Aproape jumătate dintre persoanele vaccinate începând de vineri, în București au participat la maratonul vaccinării.

Vaccinarea în capitală, de la debutul maratonului până la 24 octombrie, ora 19.00: total vaccinari Bucuresti- 63.151, total vaccinări maraton- 30.539, au anunțat autoritățile.

Pe centre de vaccinare situația este următoarea: Romexpo- 6.623, Circul Metropolitan-4.104, Clubul Seniorilor-3463, Liberty center/Sf. Andrei-3.771, Palatul Copiilor-7.391 și Biblioteca Națională-5.187.

Programul centrelor de vaccinare este non stop. La activitățile de vaccinare pot participa toate categoriile eligibile (12+) pentru administrarea dozei 1, dozei 2, dozei 3 (suplimentare) și a dozei de booster, conform instrucțiunilor CNCAV. Centrele vor fi deschise până luni dimineața.