Covid-19, cifrele morții în România. Cercetătorul Jurma: Încerc să exprim în cuvinte și mi se pune un nod în gât. Cum se poate explica?!

”Saptamana trecuta au aparut datele INS despre "Miscarea naturala a populatiei" in luna decembrie. Avem acum imaginea completa a anului 2020 din punct de vedere al mortalitatii.

Incerc de mai multe zile sa exprim in cuvinte semnificatia acestui grafic si mi se pune un nod in gat si plumb in maini. Bilantul final este de aprope 3 ori mai mare decat prognoza mea pesimista ca vom depasi totalul de 15,000 de decese daca nu vom intra in carantina la finalul lunii octombrie.

Cum poti explica sau justifica 42,000 de morti, de ce "nu ne-am putut permite" sa ii salvam? Intrebari la care istoria va da poate raspuns... Indiferent de consecinte, este aproape exclus prin consensul politic validat electoral sa mai avem vreodata carantina in Romania in aceasta pandemie. De aceea, pentru valul urmator care va veni cu certitudine la fel de mare ca cel prin care am trecut, tot ce pot spune acum in concluzie si in perspectiva este: a) Pandemie + Carantina = vieti salvate (mii de vieti salvate) b) Pandemie + Relaxare = vieti pierdute (zeci de mii de vieti pierdute).

In primul val ratiunea a invins pandemia, in al doilea pandemia a invins ratiunea. Orice alt comentariu acum este de prisos acum”, a scris Octavian Jurma.