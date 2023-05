Costel Fotea: Șapte centre de colectare a deșeurilor inerte la Galați

"Sunt ample investiții de mediu, pe care le vom realiza la Slobozia Conachi, Târgu Bujor, Valea Mărului, Umbrărești, Berești-Meria, Brăhășești și Drăgușeni.

În aceste centre, extrem de importante dacă vrem să avem un mediu mai curat și ape mai puțin poluate, vor putea fi aduse, în mod voluntar, acele deșeuri care nu pot fi duse la pubele, de la molozul rezultat în urma demolarilor la mobila uzată sau electronicele vechi.

Au fost alese aceste localități pentru a acoperi cât mai bine județul, având în vedere că aceste centre pot fi folosite și de către localitățile învecinate.

Mai mult, am ținut cont și de faptul că la Valea Mărului a fost construit de la zero un depozit de deșeuri menajere, precum și o stație modernă de sortare, că la Târgu Bujor am amenajat o stație de transfer sau că la Tecuci, la doar câțiva kilometri de Umbrărești, construim în acest moment stații moderne pentru transferul și compostarea deșeurilor.

Valoarea acestor investiții este de aproximativ 32 de miloane de lei (6,5 milioane de euro)", a precizat într-o postare pe Facebook Costel Fotea.

