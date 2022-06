Cosmin Zaharia, povestea filmului "Insula muzicii". Interviurile Spectacola și DC NEWS

”Insula muzicii” este un film cu o poveste incredibilă. Este un film despre impactul societății asupra firii umane, un film despre corupție, puterea banilor și a drogurilor. Cosmin P. Zaharia, originar din Târnăveni, este producătorul, regizorul și actorul principal al filmului de lung metraj intitulat „The Music Island”.

În vârstă de 40 de ani, Cosmin Zaharia a decis să-și împlinească cel mai mare vis, acela de a-și face propriul său film. Și nu doar că a reușit, dar acum este în negocieri cu casele de distribuție urmând ca milioane de oameni să urmărească filmul său. În prezent, filmul se desfășoară în cinematografele din țară. Lungmetrajul "The Music Island" a fost filmat în patru ţări diferite: Spania (Ibiza), UK (Londra), România (București, Cluj Napoca), Bulgaria (Kavarna) și se bucură de o distribuție internațională.

"The Music Island" a avut premiera internaţională în 2020, câştigând numeroase premii - Best First Time Filmmaker - Toronto Independent Film Festival of Cift, Best First Time Director (feature) - Prague International Monthly Film Festival, Best Director - Prague International Monthly Film Festival, Best Indie Feature Film - Kosice International Monthly Film Festival, Best First Time Director (feature) - Kosice International Monthly Film.

Subiectul principal al filmului este libertatea individuală și impactul societății asupra ei.

Cosmin Zaharia: „Inspirația acestui film a fost chiar experiența mea de viață”

Invitat în emisiunea „Interviurile Spectacola”, realizată de Romina Băluță, Cosmin Zaharia a dezvăluit ce l-a inspirat în crearea acestui lungmetraj numit „Insula muzicii”.

„Punctul forte în crearea acestui film a fost experiența mea de viață. Eu am plecat în Londra în 2010 pentru master, pentru a-mi face o carieră în cinematografie. Ultimii trei ani, înainte de 2017 au fost destul de intenși și dificili pentru mine. În acel moment am zis că trebuie să fac ceva. Voiam neapărat insulă și mare. Toată conjunctura a făcut să ajung în Ibiza. Odată ajuns în Ibiza și văzând oamenii și modul lor de gândire, de exprimare, de a-și trăi libertatea, mă tot gândeam dacă sunt așa doar că trăiesc în Ibiza. Dar, de fapt, lucrurile nu stau chiar așa. Discrepanța asta mare între același individ care trăiește în Londra, într-o metropolă, iar apoi merge într-un mediu unde pur și simplu își aruncă responsabilitățile de pe el, asta m-a inspirat să scriu filmul. Am luat laptopul și m-am apucat să scriu pe plajă. ”, a declarat actorul și regizorul Cosmin Zaharia, în exclusivitate pentru Spectacola.

Cum e reușit să facă față provocărilor, dar și ce mesaje a vrut să transmită actorul și regizorul Cosmin Zaharia prin intermediul lungmetrajului „Insula muzicii”, aflați luni, de la ora 17:00, din emisiunea care va fi transmisă simultan pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Spectacola și DC News, dar și pe DC News TV.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News