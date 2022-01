Cosmin și Eliza Natanticu, la prima întâlnire: Nu ne-am plăcut deloc

„De când am participat la Asia Express, am început să ne înțelegem din ce în ce mai bine. Nu ne-am mai certat. (…) Nouă ne-au făcut cunoștință niște prieteni. Ne-au spus că suntem făcuți unul pentru celălalt. Eram la o ședință foto. Nu ne-am plăcut deloc, dimpotrivă, ne-am respins. N-a venit niciunul către celălalt, dar prietena mea a insistat că suntem făcuți unul pentru celălalt”, a declarat Eliza Natanticu la Antena Stars.

„I-am scris să ieșim undeva, dar m-a refuzat, pentru că era într-o relație la distanță. Respectiva domnișoară era, cred, în Bruxelles. Am apreciat că a fost sincer. La o săptămână, mi-a dat mesaj și mi-a zis dacă vreau să ieșim la un suc, pentru că nu mai are relație”, a continuat artista. „Pentru întâlnirea cu el, nu m-am aranjat deloc, ca niciodată. În general, mă aranjam, mă bibileam și eu, să fiu frumoasă. Din prima oră petrecută cu el, mi-am dat seama că este un om extraordinar. Umorul lui și calitățile pe care l-am văzut atunci în el mi s-au părut deosebite. Am petrecut toată ziua cu el. Am avut așa un gând, că el este alesul”, a mai spus cântăreața.





Eliza Natanticu, despre momentul care a marcat-o la „Asia Express”

Eliza Natanticu a vorbit, anul trecut, despre momentul care a marcat-o la Asia Express.

„Au fost multe momente grele în „Asia Express – Drumul Împăraţilor. De fapt, părerea mea este că „Asia Express este compus din momente grele, peste care alegi tu cum treci. Mi s-a părut chinuitor că nu-i puteam răsplăti pe oamenii care ne arătau bunătatea. Majoritatea rupeau din puţinul lor, ba chiar sunau prieteni şi vecini să aducă mâncare sau băutură, pentru că nu aveau. Lucrurile astea m-au impresionat. Nu mai vorbim, desigur, despre efortul fizic şi psihic intens, mersul zilnic pe distanţe foarte lungi, traseele interminabile şi probele parcă din ce în ce mai grele", a povestit Eliza Natanticu.

În ediția din 21 noiembrie 2021, Cosmin și Eliza Natanticu au primit două cufere cu pietre prețioase pentru că au ajuns pe ultimul loc de două ori. Cosmin și Eliza Natanticu au ales cufărul ce conține o nestemată roșie, motiv pentru care au părăsit Asia Express în ediția 39 a reality show-ului. Cei doi nu s-au așteptat să tragă ei „lozul cel mare”.

Eliza Natanticu a postat un mesaj pe contul de Instagram: „Cea mai frumoasă experiență din viața mea! Mulțumesc! Vă iubim și veți rămâne mereu în inimile noastre. Știți că în afara competiției ne-am înțeles mereu f bine! Mulțumim echipei din spatele acestei grandioase producții. Bravo colegilor!”

