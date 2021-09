Cori Grămescu, momente dureroase: M-a făcut să mă simt un om de nimic. Cu ce am greșit?

"Când mi-am început procesul de slăbire, urmăream pe Instagram câteva celebrități locale în materie de fitness, închipuindu-mi că, prin străduință și dăruire, voi arăta și eu ca ele într-o zi. Ele îmi ”arătau” cum să îmi transform corpul într-o operă de artă, iar dăruirea și exercițiile lor erau un exemplu pentru mine. Dar nu știam că își petreceau tot timpul ca să arate așa, fiindcă asta era meseria lor - iar eu aveam serviciul meu și încercam să integrez comportamentul lor perfect într-un program deja foarte încărcat.

"M-a făcut să mă simt un om de nimic"

Mă simțeam vinovată când nu mai țineam pasul cu dieta și cu rutina de sală. Mă simțeam leneșă și nedemnă de nimic bun, fiindcă nu dădeam tot ce puteam ca să arăt ca persoanele pe care le urmăream. În mintea mea, conturile lor de Instagram reflectau viața lor adevărată: corpuri perfecte, alimentație 100% sănătoasă, 100% hotărâre în sala de sport, 100% concentrare. Nu m-am gândit nici măcar o clipă că acele conturi ar fi putut fi create ca să pară ideale pentru publicul lor.

În loc să mă simt inspirată, pregătită să adaptez stilul lor de viață la viața mea, să culeg tot ceea ce era mai bun din practicile lor și să le integrez în programul meu, m-am convins că nu pot ține pasul cu stilul lor de viață perfect și sănătos; asta m-a deprimat și m-a făcut să mă simt un om de nimic. ”Cu ce am greșit?” - obișnuiam să mă întreb, încercând să devin ceva ce nu eram, o versiune ideală a mea, dar deloc sustenabilă pe termen lung.

De fapt, nu greșeam cu nimic. Dar nu voiam să cred că, uneori, vedetele de pe Instagram vând doar un vis, o viață perfectă cu care majoritatea oamenilor nu poate ține pasul, pentru că are mult mai multe pe cap, nu mănâncă sănătos și nu face atât sport cât fac acestea în fiecare zi, toată ziua... Când am înțeles că trebuie să separ iluzia de viața reală și să mă concentrez doar la mine și la progresele mele, fără să mă compar cu alte persoane, am început din nou să mă simt mai degajată, iar presiunea a dispărut. Nu m-am mai simțit vinovată pentru că nu puteam ține pasul cu cele pe care le urmăream online. Și am înțeles că un corp perfect nu-ți rezolvă problemele personale și nu te face întotdeauna să te simți bine. De asemenea, mi-am dat seama că trebuia să-mi mențin aspectul fizic fără să mă extenuez și fără să mă gândesc tot timpul la mâncare și la sală", a povestit Cori Grămescu pe Facebook.