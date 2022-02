Coreea de Nord testează rachete ce pot lovi SUA: "Putem cutremura lumea"

Luna ianuarie a fost una record în privinţa acestor teste, fiind înregistrate cel puţin şapte astfel de teste şi nouă rachete lansate, inclusiv un nou tip de rachetă hipersonică ce poate efectua manevre la viteze ridicate. În cadrul acestor teste recente a fost lansată prima dată după anul 2017 o rachetă balistică cu rază intermediară de acţiunea Hwasong-12, capabilă să lovească teritorii americane în Oceanul Pacific, scrie Agerpres.



În lumea de azi în care multe ţări irosesc timpul tratând cu SUA cu supunere şi obedienţă oarbă, există o singură ţară pe această planetă care poate cutremura lumea prin lansarea unei rachete ce are în raza sa de acţiune teritoriul american, notează într-o declaraţie Ministerul de Externe nord-coreean.



Seria de teste efectuate de la începutul acestui an reprezintă succese remarcabile care consolidează capacitatea de descurajare a Coreei de Nord, se arată în aceeaşi declaraţie. Aceasta menţionează racheta balistică intercontinentală (ICBM) Hwasong-15, testată o singură dată în 2017 şi care are cea mai mare rază de acţiune dintre rachetele dezvoltate până în prezent de Coreea de Nord, estimându-se că ea ar putea purta o încărcătură nucleară oriunde deasupra teritoriului SUA, precum şi racheta Hwasong-12, despre care Phenianul a susţinut mai demult că ar putea atinge insula americană Guam din Pacific.

SUA, solicitare către Coreea de Nord

Discuţiile menite să convingă Phenianul să renunţe la arsenalul său nuclear sau să-l limiteze în schimbul relaxării sancţiunilor sunt în impas din 2019. Statele Unite au cerut luni Coreei de Nord să renunţe la finanţarea programului nuclear şi a celui de rachete balistice şi să dea în schimb prioritate nevoilor populaţiei sale.



Oficiali americani şi sud-coreeni se tem că lansarea unei rachete Hwasong-12 pe 30 ianuarie ar putea fi un pas către reluarea de către Phenian a testelor nucleare sau a celor cu rachete balistice intercontinentale. Coreea de Nord nu a mai lansat din anul 2017 o rachetă balistică intercontinentală. Un think-tank din Washington a anunţat luni că a identificat o bază militară nord-coreeană din apropierea graniţei cu China unde ar putea fi amplasate rachete balistice intercontinentale.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News