"Copilul a fost declarat viu după trei zile". Cum și-a salvat copilul Cristina Bâtlan, după ce l-a născut prematur: "Medicii au vrut să îl arunce la gunoi. Pe externarea din spital scria avort"

"Roberto (n.r. fostul soţ al Cristinei), în momentul în care Adi s-a născut, a spus că "acest copil ,dacă are gena mea şi a ta, nu are cum să moară, el trăieşte". Medicii au spus că nu are nicio şansă. Au vrut să-l arunce la gunoi, nu voiau să-l bage în incubator. Pe externarea din spital scria avort. Şi Roberto i-a rugat să bage copilul în incubator”, a povestit Cristina Bâtlan, în emisiunea Șefi sub acoperire de la PRO TV, scrie ciao.ro.

"Nu se poate uita la pozele cu el şi nu înţelege cum îl vedeam superb"

"Copilul a fost declarat viu după trei zile, pentru că şansa lui era infimă, nu exista. Eu nu l-am văzut în primele trei zile, l-am văzut abia după trei zile. Am văzut un copil care râdea. I-am cerut surorii mele să-mi facă haine pentru Adi, i-am spus să se ducă să ia un costum şi să îl taie la jumate. Era foarte, foarte mic. Mi se părea superb. Adi nu se poate uita la pozele cu el şi nu înţelege cum îl vedeam superb”, a mai spus ea.

"Înainte de operaţie, am contactat peste 90 de doctori"

"L-am operat la ochi la minus trei săptămâni. Adică înainte de termenul la care trebuia să se nască. Înainte de operaţie, am contactat peste 90 de doctori. Din păcate, cei mai buni fie nu erau în România, fie nu aveau aparatura necesară. Până la urmă, am găsit un medic în România, care l-a operat şi a făcut o treabă extraordinară. Acum, Adi este perfect. A recuperat tot! Este perfect din punct şi din punct de vedere locomotor şi din punct de vedere cerebral”, mai spune Cristina Bâtlan.

"Am aflat după cinci ani că mă înșală. Are o soție minunată. Am fost și la nunta lor"

Cristina Bâtlan a divorțat de soțul ei în urmă cu cinci ani, după ce a aflat că acesta o înșela.

"Dezvoltarea oamenilor se schimbă, fie faci niște alegeri greșite, fie societatea te schimbă. Roberto locuiește acum cu actuala soție. Eu am fost și la nunta lor. Au fost colegi de școală. Am aflat după cinci ani că mă înșală. După asta, am plecat în India, ca să înțeleg, ca să mă descopăr pe mine. Divorțul ni l-a semnat o fostă colegă de facultate, căreia nu îi venea să creadă.

A durat vreo doi ani până ne-am hotărât să divorțăm. Aveam zile în care mă gândeam de ce mi se întâmplă mie. Iar aveam ego. Am aflat răspunsul: se pare că businessul a fost mai presus de relație. Știu că mă iubește foarte mult. În momentul în care m-am dus la nunta lor, toți prietenii au fost uimiți. Dar eu am fost la nunta celui mai bun prieten al meu. El are o soție minunată, frumoasă, iar eu respect asta”, a spus Cristina Bâtlan, anul trecut, în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV.

