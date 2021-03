Copacul cu bani, arborele de jad sau Crassula Ovata, planta norocoasă a grecilor. În Feng-Shui, atrage banii

Crassula Ovata sau arborele de jad (n.r. denumirea de “Arbore de jad” vine de la culoarea frunzelor plantei Crassula, care la maturitate sunt de o culoare verde asemănătoare cu a jadului), contrar mediului cald în care se dezvoltă rapid, preferă semiumbra din primăvară până-n toamnă, iar, pe perioada iernii, este bine să fie pusă pe pervazul unei ferestre, unde să se bucure de lumină. Nu este o plantă deloc pretențioasă, se udă o dată pe săptămână, câte puțin. Dacă frunzele i se înroșesc, înseamnă că a fost expusă prea mult la soare. În acel moment, trebuie s-o muți rapid într-o zonă de semiumbră. Dacă o singură frunză începe să arate ca un burete stors, înseamnă că planta are nevoie de apă. În ambele cazuri, dacă acționați imediat de observați, planta va fi salvată. Dacă vreți mai mulți arbori de jad în casă, e la fel de simplu. Puneți o frunză sau o mică ramură a plantei direct în pământ și udați în condiții normale. În aproximativ o săptămână, va face rădăcini și vă veți bucura de mai multe plante norocoase în casa voastră sau chiar o puteți dărui cuiva drag, pentru a-i aduce noroc. În unele state, planta se oferă ca dar la nuntă. Este atât de longevivă încât, dacă o îngrijiți corespunzător, vă poate însoți până la bătrânețe. Planta are și flori roz sau albe, dar sunt foarte rare și apar după mulți ani de la prima plantare. Cu privire la temperatură, optim ar fi să stea la 20-22 de grade. Temperaturile minime acceptate sunt de 11-12 grade. Originea plantei ar fi în provinciile KwaZulu-Natal și Eastern Cape, din Africa de Sud, și Mozambic.

În Feng-Shui, Crassula Ovata se consideră a fi planta responsabilă cu bunăstarea familiei şi cu menţinerea unei energii pozitive. Cei care o folosesc în acest sens, pun și monede norocoase în pământul din ghiveci.

În Grecia, planta este foarte populară, ca de altfel, în întreaga lume. Denumirea de copacul banilor și-o împarte însă cu Pachira Aquatica.

