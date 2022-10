Consumul de roșii poate preveni dezvoltarea melanomului, un anumit cancer de piele

Roşiile sunt bogate în antioxidantul licopen, despre care se ştie că este un puternic agent de prevenire a cancerului de piele. Conform recomandărilor privind nivelul de aport de alimente şi substanţe biologic active, ar trebui consumate aproximativ cinci miligrame de licopen pe zi, nivelul maxim admis fiind de 10 miligrame, scrie Rador, citând Zdrave.

În funcţie de soi, conţinutul de licopen al roşiilor variază între 5 şi 50 de miligrame pe kilogram şi este corelat de obicei cu intensitatea culorii roşii a fructului. Cu cât culorea roşie este mai intensă, cu atât roşia conţine mai mult licopen. Potrivit nutriţioniştilor, prepararea sa duce la o concentraţie de licopen în produsul final. De exemplu, dacă există până la 50 de miligrame pe kilogram în roşiile proaspete, atunci în ketchup,concentraţia va fi de până la 140 de miligrame pe kilogram, iar în pasta de tomate - până la 1.500 de miligrame pe kilogram.

În ce alimente se mai mai regăsește licopenul

În plus, experţii reamintesc că roşiile conţin apă în proporţie de 94%, care are un efect bun şi asupra organismului pe vreme caldă. Potrivit specialiştilor, licopenul se găseşte şi în guava, pepene verde şi papaya.

Cancerul de piele este un neoplasm malign care se dezvoltă din celulele pielii şi ţesutul conjunctiv. Un astfel de tip de cancer este melanomul, care se poate răspândi în alte părţi ale corpului, iar cu ajutorul licopenului, riscul acestei boli insidioase poate fi redus.

Cum previne Carmen Brumă cancerul de piele. O face în fiecare an când trece vara: Am un istoric în familie destul de bogat

"Tocmai ce mi-am scos trei alunițe. Fac acest lucru în mod constant. Până acum, în total, am 15 scoase.

Am un istoric de cancer de piele în familie destul de bogat și atunci, după fiecare sezon cald, în fiecare an, în care oricum nu mă expun la soare, adică îl evit cât pot de mult, mă duc la dermatolog și îmi analizează alunițele și vede dacă vreuna dintre ele a suferit modificări periculoase. Iar dacă a suferit modificări periculoase, am ales, de fiecare dată, să o scot. Și așa am ajuns la 15 alunițe scoase și voi face acest lucru de fiecare dată când va fi nevoie. Evident, apoi le ducem la biopsie și așa mai departe. Vă spun acest lucru pentru că este o metodă importantă de prevenție a cancerului de piele. În cazul în care sunteți într-o situație similară, puteți merge să vă faceți un control la un medic dermatolog”, a zis Carmen Brumă.

De ce recidivează cancerul. Ce au descoperit cercetătorii

Cercetătorii de la Spitalul de Cercetare pentru Copii St. Jude din SUA au descoperit că o încercarea de a distruge celulele canceroase le transformă pe acestea şi le face mult mai rezistente la medicamente, creând o formă mult mai agresivă de cancer ulterior. Această descoperire ştiinţifică a fost publicată recent în revista 'Cell'.

Spitalul de Cercetare pentru Copii St. Jude, fondat în 1962, este un centru de cercetare şi tratament pediatric situat în Memphis, Tennessee, axat pe bolile devastatoare ale copiilor, în special leucemia şi alte tipuri de cancer. Multe medicamente pentru cancer provoacă apoptoza, moartea celulară programată. Acest lucru necesită ca mitocondriile celulelor să elibereze o proteină specială, citocromul c, scrie Rador, citând gazeta.ru. Citește mai departe>>

