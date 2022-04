Constantin Enceanu, despre zvonurile că ar fi avut o relație cu Petrică Mîțu Stoian: „Nu mi-a demonstrat că ar avea alte orientări”

Solistul de muzică populară, Constantin Enceanu, a vorbit deschis despre relația lui de prietenie cu regretatul Petrică Mițu Stoian, care, potrivit artistului, nu s-a dezvoltat niciodată într-o idilă romantică, așa cum susțineau unele zvonuri în trecut.

„Au fost situații în care mi-au auzit urechile lucruri care nu sunt atât de plăcute. M-a deranjat foarte mult atunci când au apărut în spațiul public acele vorbe că eu și Petre am fi împreună. Lucrul ăsta m-a iritat foarte mult. Dacă între noi era o relație de prietenie, nu poți să spui așa ceva.

„Eu am stat cu Petre de atâtea ori împreună. Dar eu cu Petre nu mi-am permis niciodată să vorbesc despre lucrul ăsta. Cât de prieteni eram noi, n-am putut să-l întreb: ‘Bă, Petre, uite ce vorbește lumea…’

„Petre niciodată nu mi-a dat de înțeles ca ar fi ceva. Mie niciodată acest om nu mi-a demonstrat că ar avea alte orientări. Ce a făcut cu viața lui privată, nu m-a interesat. Multe lucruri poate soția mea le-a discutat cu el și multe lucruri le știu de la soție. Mi s-a părut o tâmpenie să intru în viața lui intimă”, a declarat Constantin Enceanu, la emisiunea lui Cătălin Măruță de pe Pro TV.

„Pe tata l-am auzit foarte rar să mă felicite”

Constantin Enceanu a vorbit în emisiune și despre mai multe detalii neștiute din copilăria lui. Acesta a făcut referire în special la răceala dintre el și tatăl acestuia.

Marele artist i-a acuzat pe părinții lui și de faptul că l-au desconsiderat, în raport cu sora acestuia.

„Făcea anumite gesturi care îmi lăsau impresia că ținea mai mult la sora mea decât la mine. Să știi că i-am reproșat. M-am simțit puțin dat la o parte. I-am zis că tot timpul a fost preș în fața surorii mele. Am vrut să-i demonstrez că pot și singur.

„Când am terminat vila de la Craiova, l-am luat pe tata, l-am urcat în mașina și i-am zis, ‘Nimeni din neamul Enceanu nu a avut așa ceva’. Pe tata l-am auzit foarte rar să mă felicite, să-mi spună că e mândru de mine”, a explicat Constantin Enceanu.

„Mi-aș fi dorit să fie lângă mine. Este acum în Italia. Foarte rar ne-am văzut. În ultimii doi ani ne-am văzut o dată la casa părintească. Și dacă a venit în țară, nu a avut timp. Nici cu pomenile și înmormântările nu prea s-a implicat. Am vorbit lucruri destul de sensibile cu ea, dar am văzut că nu prea au mișcat-o.

„Cu nepoții mei am o relație foarte bună. Eu i-am reproșat că a plecat și a lăsat copiii în țară. Eu nu am știut un an, copiii și soțul mi-au ascuns. Când am aflat, am făcut scandal cu ea”, a adăugat artistul.

