Consilieri şi funcţionari ai lui Boris Johnson, petrecere în Downing Street în ajunul funeraliilor prinţului Philip și în plin lockdown

Membri ai personalului angajat la biroul premierului britanic Boris Johnson de la 10 Downing Street au organizat o petrecere în plin lockdown şi în ajunul funeraliilor prinţului Philip, a informat cotidianul The Telegraph, notează AFP.

Consilieri şi funcţionari s-au adunat pentru a sărbători plecarea a doi membri ai echipei prim-ministrului, directorul de comunicaţii James Slack şi unul dintre fotografi personali ai lui Boris Johnson, a precizat jurnalul conservator.

Petrecere într-o perioadă de doliu național

Aceste noi dezvăluiri sunt publicate într-un moment în care premierul luptă pentru a se menţine în fruntea guvernului după ce a prezentat miercuri scuze în parlament pentru participarea sa la o petrecere în grădina de la Downing Street în plin lockdown în 2020.

Această nouă petrecere din Downing Street a avut loc, potrivit informațiilor din The Telegraph citate de Agerpres, în ajunul înmormântării soţului reginei Elisabeta a II-a, în timp ce ţara se afla într-o perioadă de doliu naţional. Imaginile reginei, stând singură în primul rând în biserică, din cauza restricţiilor legate de COVID-19, au simbolizat atunci rigorile lockdownului în Marea Britanie.

Un britanic amendat cu 100 de lire pentru că a organizat o masă cu prietenii lui în grădina casei în timpul lockdown-ului din Marea Britanie îşi cere banii înapoi, după apariţia mai multor imagini cu o petrecere la care participa Boris Johnson în aceeaşi perioadă.

Bărbatul în vârstă de 50 de ani spune că petrecerea de pe Downing Street l-a înfuriat şi că situaţia poate fi catalogată cel mai uşor prin sintagma "o regulă pentru ei, alta pentru noi ceilalţi". El vrea ca banii strânşi din amenzi de la cetăţeni să fie returnaţi sau donaţi către cauze caritabile.

"Nu există nicio îndoială, eu am încălcat regulile. Dar după ce am văzut ce am văzut, m-am înfuriat, normal. Aceşti oameni ar trebui traşi la răspundere şi cred cu tărie că toţi cei amendaţi în lockdown ar trebui să îşi primească banii înapoi. Nu e drept să fie o regulă pentru noi şi alta pentru ei", a declarat Kieron McArdie, conform Daily Mail.

Boris Johnson şi-a prezentat scuze

"Am crezut că este un eveniment legat de muncă. Dar, uitându-mă în urmă, trebuia să intervin, să îi trimit pe toţi la birourile lor. Trebuia să îmi dau seama că evenimentul va fi văzut diferit de milioane şi milioane de oameni. Mai ales de oameni care au suferit teribil pentru că nu au avut voie să îşi vadă apropiaţii, nici în interior, nici în exterior. Îmi prezint scuzele sincere", a declarat Boris Johnson.

Prima dovadă a acestei petreceri a fost publicată de ITV News, care a dezvăluit mail-ul ce invita personalul de pe Downing Street la petrecerea din grădină, de pe Downing Street. Invitația venea după o perioadă încărcată, dar și pentru a ”profita la maximum de vremea frumoasă”. Problema este că, în acea perioadă, cetățenilor din Marea Britanie le era interzis să se întâlnească, chiar și-n aer liber, cu mai mult de o persoană. Deci grupurile de trei persoane erau strict interzise, în timp ce oamenii premierului organizau petreceri cu zeci de persoane. E-mail-ul cu invitația a fost trimis de către Martin Reynolds, secretarul principal al prim-ministrului, la peste o sută de angajați. Martin Reynolds conduce din octombrie 2019 biroul privat al lui Boris Johnson. Ce arăta mail-ul cu invitația, citiți aici!

