Cláudia Monteiro de Aguiar, eurodeputat din Portugalia, membră a Comisiei de Transport și Turism și Vice-Președinte al Grupului de Lucru pe Turism în cadrul ”IMM Europa”, a vorbit în exclusivitate la DC News despre necesitatea de a avea 5G, de a avea conexiune de internet extinsă la nivelul fiecărui stat membru, la nivelul fiecărei regiuni.

”A fost un dosar foarte important, WiFi for EU și am luptat foarte mult pentru acest dosar și îți mulțumesc pemtru sprijin și se pare că în această nouă perioadă pe care o trăim, WiFi for EU este foarte important, să avem conexiune la internet în întreaga Europă, și în mod special în special în regiunile îndepărtate”, a precizat Claudia Țapardel în emisiunea “Din Culisele Europei - All about EU”.

”Da, în mod special. Dar pentru că m-ai întrebat de Portugalia ca și țară, aceste condiții despre care am vorbit din satul nomad digital, sunt aceleași condiții pe care Potugalia a înțeles că este necesar să le ofere pentru a atrage mai multe companii și chiar să promoveze modul în care antreprenorii își pot organiza propria muncă, își pot organiza propria companie. Așa că dincolo de destinația turistică pe care o avem, de destinația turistică care o reprezintă Portugalia, Lisabona, Algarve și Porto, ca orașe mari, oferă oportunități. De asemenea, Portugalia promovează Summit-ul WEB. Avem acest imens Summit Tehnologic. Aceasta este o modalitate de a atrage oameni tineri, oameni care vor să trăiască, să fie în Portugalia, să construiască un mod de a lucra și să creeze noi companii și să fie antreprenori. Și acest lucru ar putea fi extins la nivel european ca să fie văzut ca un exemplu de buna practică, cum cu sprijin financiar și suport guvernamental să ajutăm oamenii să parcugă tranziția către această Eră Digitală. Trebuie să le dăm instrumentele digitale, trebuie să le oferim spațiul necesar, spațiul fizic, și să trebuie să susții cu elemente de țin de software și de hardware pentru a promova acest lucru”, a declarat Cláudia Monteiro de Aguiar.

