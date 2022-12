În rândurile de mai jos, găsiți programul concertelor de vineri, până duminică inclusiv:

Vineri, 16 decembrie 2022, de la ora 23.59, ZZ Top - „Greatest Hits from Around The World” 2016

Sâmbătă, 17 decembrie 2022, de la ora 23.59, Status Quo - „Live Alive Quo” 1995

Duminică, 18 decembrie 2022, de la ora 23.59, Nazareth - „Homecoming - The Greatest Hits Live In Glasgow” 2002.

