Concert impresionant în Bucureşti. Laurenţiu Ganea: Am primit multe mesaje că se aşteaptă reluarea acestei lucrări. Avem acum ocazia!

"Mâine, 18 mai, va avea loc un concert la orele 18:30, concert în cadrul căruia va avea loc şi premieră. Vom relua şi câteva dintre piesele prezentate în trecut. Concertul va avea loc la Fundaţia Europeană Titulescu, căreia îi mulţumesc pe această cale pentru sprijinul imediat pe care ni l-au dat şi foarte important pentru ca acest concert să se desfăşoare acolo. Deşi în acel spaţiu se desfăşoară conferinţe, au fost întotdeauna deschişi şi pentru cultură şi artă.

Să spun câteva cuvinte despre concert şi programul de mâine. Concertul, proiectul acesta, l-am intitulat Iubire şi Sacru. Este vorba şi de căutarea omului, prima lucrare se numeşte Doină, a fost compusă în 2007 de mine, a fost prezentată la Londra, Viena, Salzburg, unde a fost şi premiată, în Cehia... Lucrarea va fi interpretată de Emil Vişenescu, un clarinetist de top de la noi din ţară.

A doua piesă este o premieră. Face parte dintr-o serie de cinci cântece antice greceşti. Şi eu am crezut, cu mult timp înainte, că limba greacă este aceeaşi cu cea vorbită în urmă cu 2500 de ani, dar e cu totul altă limbă şi am avut nevoie de sprijin spre a înţelege cum se pronunţă, care sunt accentele limbii, sunt foarte multe dialecte. Solistă va fi Laura Tătulescu. Este o lucrare pentru soprană, harpă şi trei percuţionişti", a declarat Laurenţiu Ganea pentru DC NEWS.

Cântarea Cântărilor, cerută de public. Cine o va interpreta

"Ultima lucrare este reluarea Cântării Cântărilor, care a fost prezentată parţial la Londra şi Bucureşti în 2010 şi 2015 şi integral anul trecut la Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu. Ne-a bucurat să ştim şi să aflăm că este vorba despre o lucrare care a fost foarte apreciată şi de către nu foarte numerosul public care a avut acces în pandemie, dar şi că a fost unul dintre cele mai vizionate spectacole online ale festivalului.

Am primit, în timp, multe mesaje, semnale, că se doreşte şi că lumea aşteaptă revederea, reprezentarea acestei lucrări. Şi iată că avem acum ocazia cu acelaşi ansamblu, pe care eu l-am denumit Migdal. Migdal are un dublu simbol. Dincolo de ce înţelegem noi, migdal înseamnă turn în ebraică. Şi de acolo vine acel Migdal care răsare dintr-un turn, cum am pus noi pe afiş. Ansamblul Migdal, special constituit pentru premiera de anul trecut, este condus de dirijorul Cristian Orăşeanu. La flaut, Carla Stoleriu, Emil Vişenescu la clarinet, Laurenţiu Darie la fagot, Mariana Bâldea la harpă, o harpistă deosebită, şi trei percuţionişti. Partea de vibrafon o va interpreta Tudor Scripcariu. Apoi Denisa Vlădoianu Rotaru la trianglu şi Alexandru Stroe la timpani.

Am lăsat, bineînţeles, la urmă, special, pe cei doi solişti, care sunt minunaţi. Este vorba despre Maria Irina Ionescu, soprană, şi de Cristopher Lundin, din Suedia, tenor. Au înţeles ambii lucrarea şi nu doar au venit cu bagajul lor cultural. Totul a fost perfect. Am avut acum câteva zile prima repetiţie din august anul trecut, şi a mers foarte bine!", a mai punctat compozitorul.

