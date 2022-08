Concert AC/DC pe RADIO DC NEWS: "Live 1992" - Seria ”Midnight Live Concerts”

În această sâmbătă, de la ora 23.59.00, sunteți invitați pe RADIO DC NEWS la un show extraordinar, "Live 1992", al celor de la AC/DC.

Toate piesele au fost înregistrate în timpul turneului mondial AC/DC The Razor's Edge din 1991, care a acoperit 21 de țări și 153 de spectacole.

Showul conține piese cântate în Glasgow, Moscova, Donington, Birmingham (Anglia) sau Edmonton, cu un Brian Johnson aflat la un nivel maxim al carierei muzicale.

Veți putea asculta majoritatea pieselor care i-au consacrat pe australieni, dintre care nu vor lipsi: Thunderstruck, Shoot To Thrill, Back In Black, Who Made Who, Hells Bells, Whole Lotta Rosie, You Shook Me All Night Long, Highway To Hell,T.N.T. sau For Those About To Rock (We Salute You).

Seria de concerte ”Midnight Live Concerts” continuă și duminică 21 August, Ora 23.59.00 cu cei de la Foreigner - "When It's Live 2010".

Vă așteptăm pe Radio DC News!

AC/DC

Trupa a fost formată în 1973 de frații scoțieni Malcolm și Angus Young. Muzica lor a fost descrisă în mod diferit ca hard rock , blues rock și heavy metal, dar ei înșiși se definesc pur și simplu o trupă de „rock and roll ”.

AC/DC a suferit mai multe schimbări în line-up înainte de a lansa primul lor album, High Voltage din 1975. Ulterior, calitatea de membru s-a stabilizat în jurul fraților Young, cântărețului Bon Scott , bateristul Phil Rudd și basistul Mark Evans. Evans a fost concediat din trupă în 1977 și înlocuit de Cliff Williams, care a apărut pe fiecare album AC/DC de la Powerage din 1978.

În februarie 1980, la aproximativ șapte luni după lansarea albumului lor revoluționar Highway to Hell, Scott a murit intoxicat cu alcool, după o noapte de băut.

AC/DC s-a gândit inițial să se dizolve, dar la cererea familiei lui Bon Scott, membrii rămași au optat să continue, aducându-l pe vocalistul Brian Johnson , ca înlocuitor al lui Scott.

Mai târziu în acel an, trupa a lansat primul lor album cu Johnson, Back in Black, care a fost dedicat memoriei lui Scott. Albumul a lansat AC/DC către noi culmi ale succesului și a devenit unul dintre cele mai bine vândute albume din toate timpurile.

Structura trupei a rămas aceeași timp de douăzeci de ani, până în 2014, odată cu retragerea lui Malcolm Young din cauza demenței precoce (a murit în 2017) și a problemelor legale ale lui Rudd.

Malcolm a fost înlocuit de nepotul său Stevie Young, care a debutat pe albumul AC/DC din 2014 Rock or Bust.

În 2016, Brian Johnson a fost sfătuit să înceteze turneele din cauza agravării pierderii auzului.

Solistul Guns N' Roses, Axl Rose, fan declarat al celor de la AC/DC a venit ca vocalist al trupei pentru restul concertelor din acel an.

Basistul și vocalistul de fundal Cliff Williams s-a retras și el din AC/DC la sfârșitul turneului din 2016 Rock or Bust, iar grupul a intrat într-o pauză de patru ani.

