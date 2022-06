Companiile americane se tem să investească în China

Ambasadorul SUA în China, Nicholas Burns, a declarat joi că se aşteaptă ca politica "zero COVID" a Beijingului să continue până la începutul lui 2023, iar din acest motiv companiile americane sunt reticente în a investi în această ţară până când măsurile stricte de izolare nu vor fi ridicate, relatează Reuters. "Teoria mea este că probabil vom vedea (strategia) zero COVID continuând până la începutul anului 2023. Asta e ceea ce guvernul chinez semnalează", a afirmat ambasadorul Nicholas Burns în cadrul unui eveniment online organizat de think tank-ul Brookings Institution.



Măsurile de izolare perturbă şi mai mult lanţurile de aprovizionare deja afectate şi determină companiile străine să amâne eventuale noi investiţii. "Este o piaţă prea mare pentru ca ţările să se retragă, aşa că nu vom vedea multe companii să o părăsească complet", a afirmat el într-o videoconferinţă de la Beijing. Însă, din discuţiile sale cu oameni de afaceri americani, ambasadorul a reţinut că există multă ezitare în a efectua noi investiţii înainte ca ei să vadă toată această situaţie încheiată".



Un sfert dintre companiile americane din Shanghai îşi reduc investiţiile în această metropolă considerată capitala economică a Chinei şi aproape toate se aşteaptă la o scădere a veniturilor lor în acest an, potrivit unui studiu publicat miercuri de Camera de Comerţ Americană (AmCham) din metropola chineză. China este ultima mare economie mondială care a menţinut o strategie "zero COVID", care se bazează pe carantinarea persoanelor testate pozitiv, măsuri de izolare ţintite şi chiar teste PCR obligatorii.

Creşteri de sub 1% pentru petrol, în pieţele internaţionale

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) este ultima instituţie internaţională care şi-a redus previziunile privind creşterea economiei globale în acest an, dar nu vede probabilă o perioadă prelungită de stagflaţie, conform CNBC. OECD estimează că PIB-ul global va atinge 3% în 2022, cu 1,5% sub proiecţia făcută în decembrie anul trecut. "Invazia Ucrainei, laolaltă cu restricţiile din marile oraşe şi porturi ale Chinei implementate pe fondul politicii zero-COVID a Beijing-ului, a generat un nou set de şocuri adverse (n.r. pentru economie)", arată instituţia în ultimul său raport legat de perspectivele economiei, conform CNBC.

La finele lunii mai, Uniunea Europeană a decis să impună un embargo petrolier Rusiei, după ce cu o lună în urmă convenise să oprească achiziţiile de cărbune. Blocul european a fost de-a lungul timpului puternic dependent de combustibilii fosili din Rusia, iar restricţionarea livrărilor peste noapte va avea un impact economic semnificativ, mai spune sursa citată.

