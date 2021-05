Companiile aeriene globale anulează zborurile către Israel, odată cu intensificarea violențelor

Companiile aeriene globale anulează zborurile către Israel pe măsură ce se intensifică ciocnirile dintre militanții țării și militanții palestinieni din Gaza, scrie CNN.

Delta Air Lines, American Airlines, United Airlines, Lufthansa și British Airways au anulat toate zborurile după câteva zile de atacuri aeriene israeliene și atacuri cu rachete palestiniene.

Delta a anulat cel puțin șase zboruri între Aeroportul Internațional John F. Kennedy din New York și Tel Aviv. United Airlines a anulat, de asemenea, zborurile către și dinspre Tel Aviv până sâmbătă.

Recomandare MAE pentru cetățenii români

Pe fondul deteriorării situației de securitate din Palestina și Statul Israel, Ministerul Afacerilor Externe informează că a fost reevaluat și ridicat nivelul de alertă pentru cele două state, respectiv Palestina (Evitați orice călătorie în anumite regiuni - https://www.mae.ro/travel-alerts/12890 ) și Israel (Evitați călătoriile neesențiale - https://www.mae.ro/travel-alerts/2938 )­.

În acest context, MAE recomandă cetățenilor români să nu călătorească în Fâșia Gaza, să evite total călătoriile în Ierusalim (Orașul Vechi și cartierele adiacente) și în regiunile de proximitate cu Fâșia Gaza.

Gușă, ipoteză despre conflictul din Israel

”Eu am fost de multe ori în Israel, în Tel Aviv de cele mai multe ori, în Ierusalim... oamenii trăiesc cu arma sub pat și cu buncărul pregătit în continuare. Deși, dacă te duceai în urmă cu o săptămână la Tel Aviv, vedeai promenada aia superbă, plină de oameni veseli din toată lumea. După părerea mea, nu am nicio considerație pentru organizația Hamas, dar cred că face o operațiune sub drapel fals din dorința de a se implica în jocul politic intern. E disperat Netanyahu (n.r. se referă la Benjamin Netanyahu, primul-ministru din Israel) că nu a reușit să facă Guvernul. A primit altcineva mandat din partea președintelui să facă o nouă majoritate, iar, atunci, sub spectrul acestui război al victimei civile, inițiat de către Hamas, rămâne la butoane ”Bibi” Netanyahu pentru că nu ai cum să îl dai deoparte. E cauza unui joc intern în care Netanyahu nici nu a avut cu cine să-și negocieze dosarele penale, ”plec de la putere, dar îmi dă cineva garanția că nu intru la pușcărie?”. (...) Întotdeauna când este vorba despre Israel, sunt mize planetare acolo, pentru că relațiile externe sunt atât de speciale încât contează foarte mult care grupare vine la Putere”, a declarat Cozmin Gușă în exclusivitate la DC News.