Companiile aeriene au anulat peste 2.700 de zboruri din cauza unei furtuni de iarnă pe Coasta de Est a SUA

Cele 2.700 de zboruri anulate duminică până la ora locală 12.30 (17.30 GMT) urmau să plece şi să aterizeze în SUA sau erau zboruri interne, potrivit site-ului de monitorizare a zborurilor FlightAware.com.

Peste 1.500 de zboruri au fost întârziate. American Airlines Group Inc a avut peste 600 de anulări de zboruri. Aproape 95% dintre zborurile de pe Aeroportul internaţional Douglas din Charlotte, Carolina de Nord, au fost anulate, potrivit FlightAware.

American Airlines le permite clienţilor afectaţi de vreme să rezerve alte zboruri fără costuri suplimentare. O furtună majoră de iarnă va lovi estul SUA în noaptea de duminică spre luni, potrivit Serviciului naţional de meteorologie (NWS). Cele mai mari căderi de zăpadă sunt aşteptate în Munţii Apalaşi şi în zona inferioară a Marilor Lacuri.

Alertă. Vreme de iarnă

Cele mai mari probleme cu ploile de gheaţă le vor avea Carolina de Nord şi Carolina de Sud. Potrivit NWS, circa 74 de milioane de persoane sunt vizate de alerte de vreme de iarnă de sâmbătă seară.

Guvernatorul Georgiei, Brian Kemp, a postat pe Twitter că oamenii ar trebui să evite călătoriile neesenţiale în zonele afectate de furtună. Guvernatorii din Georgia, Virginia, Carolina de Nord şi Carolina de Sud au declarat stare de urgenţă din cauza furtunii, notează Agerpres.

Citește și: Efectele pandemiei asupra piloților. Osiceanu: Sesizez și o altă capcană în care s-a căzut pe perioada Covid-19

Pilotul Cezar Osiceanu a explicat efectele pandemiei asupra oamenilor care lucrează în domeniul aviației.

„Fără îndoială, pandemia a produs cea mai mare criză din istoria aviației mondiale. Efectele dezastruoase ale pandemiei în aviația civilă au fost atât pe orizontală, cât și pe verticală și au condus de la falimente până la sinucideri.

Un raport intern al companiei australiene Qantas, citat de Aviation News și “scurs” în presă, a produs fiori după publicarea lui în The Sidney Memo Herald și The AGE, două publicații prestigioase în mass media din Australia.

Negru pe alb, șefii Direcției de operațiuni zbor ai Qantas indică o serie de probleme provocate piloților de către pandemie și cu efecte directe asupra zborului.

Analiza a fost făcută special în scopul identificării cauzelor care au condus în ultimul timp la o creștere a numărului de apropieri nestabilizate și a cazurilor în care echipajele nu au realizat că aeronavele lor au depășit greutățile maxim admise pentru pistele și condițiile meteo de la acele momente creând posibilitatea apariției de accidente și incidente de zbor.

Concluziile raportului sunt greu de digerat pentru orice companie sau pilot în parte și voi enumera doar câteva dintre acestea:

1. Piloții companiei Qantas au demonstrat slabe performanțe și predispoziții de a face greșeli

2. Lipsa antrenamentului este cauza principala a concluziei anterior menționate

3. Procedurile de rutină create și folosite pentru a asigura un minim de efort ocupă în mod nejustificat un timp mult mai mare decât cel normal sau acceptabil ca urmare a lipsei de antrenament. Acest timp crește și datorită unui factor neluat deloc în seama până acum de nimeni, în opinia mea, și anume gama deosebit de mare a modelelor tipului de avion zburat. De exemplu, piloții zboară cu aceeași licență, variante diferite ale avioanelor Boeing 737 seriile 300,400,500,600,700, 800, 900, așa după cum Airbus are 318,319, 320, 321, CEO, NEO, LR, XLR, ei putând efectua, într-o singură zi, zboruri cu 2 variante diferite al aceluiași tip de avion. Or tocmai lipsa de antrenament, care conduce la o rutină zilnică bună din punct de vedere operațional lipsind, pilotul în cauză se va vedea nevoit a se concentra și mai mult pentru realizarea procedurilor prevăzute în check list-urile avioanelor în condițiile în care fiecare model și varianta diferă ca parametri, tehnici impuse, poziționări ale aparatelor de bord etc.

4. Urmare a punctului 3, atenția piloților este distrasă de la cel mai important lucru și anume de la a zbura avionul, se arată în raport. În aviație există un concept simplu și precis: „Fly, Navigate, Comunicate”, adică „zboară avionul, asigură navigația aeriană, comunică“, care în condițiile date se execută greu, cu greșeli, iar raportul indică că până și piloții cu mare experiență de zbor au înregistrat, ca urmare a lipsei de antrenament prelungite, greșeli și pierderi ale capacității de cunoaștere și recunoaștere cognitive. VEZI CONTINUAREA AICI!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News