Compania Airbus va plăti milioane de euro pentru a evita să fie judecată pentru corupţie, în Franța

Curtea penală din Paris a confirmat înţelegerea, care presupune plata de către Airbus a sumei de 15,8 milioane de euro, a anunţat miercuri secţiunea financiară a parchetului.



Posibilele cazuri de corupţie includeau vânzarea de avioane, elicoptere şi sateliţi în Libia şi Kazahstan în perioada 2006-2011. Cazurile au apărut în cadrul anchetelor privind acuzaţiile de corupţie pentru care Airbus a plătit deja o amendă de aproape 2,1 miliarde de euro ca urmare a unei înţelegeri în 2020 în Franţa.



La acea vreme, Airbus punea astfel capăt mai multor ani de anchete de corupţie în trei ţări, plătind o amendă uriaşă de miliarde de euro. În total, Airbus a plătit 3,6 miliarde de euro în Franţa, Regatul Unit şi SUA, aminteşte dpa.

Ministerul Apărării Naționale a cerut Parlamentului să aprobe achiziția a două elicoptere militare Airbus H215M cu 150 de milioane de euro. „Achiziția elicopterelor H215M are în vedere implementarea Țintelor de Capabilități repartizate României în cadrul procesului NATO de planificare a apărării. De asemenea, contribuie la realizarea obiectivelor Programului privind transformarea Armatei României pânã in anul 2040. Astfel, prin achiziția de elicoptere cu capabilitati de luptă la suprafată vor fi asigurate echipamente cu destinație militară și sisteme de armament care vor spori capacitatea de lovire a forțelor proprii si aliate, creând posibilitatea nor reacții rapide și adecvate la potențialele amenintări actuale.

Achiziția pentru care se solicită aprobarea Parlamentului României, urmează a fi initiată incepând cu anul 2022, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului n. 114/2011, cu modificările si completările ulterioare, în funcție de existența posibilității de finanțare/bugetare a acesteia.

Valoarea contractului de achiziție, fără TVA, a fost estimată la 150 milioane Euro, pe baza datelor de fundamentare colectate până la acest moment, valoarea exactă urmând a fi stabilită în urma derulării procedurii de achiziție.

Potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificari si completări prin Legea nr.195/2012, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă are obligația de a solicita aprobarea prealabilă a Parlamentului pentru inițierea procedurii de atribuire a contractelor de achiziție, în cazul in care valoarea estimată a contractului, fară TVA, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 100.000.000 Euro”, se arată în scrisoarea trimisă de Ministerul Apărării Naționale.

Vasile Dîncu, fostul ministru al Apărării, anunțase încă din luna iulie că planul de achiziţie al Armatei Române include submarine franceze Scorpène şi elicoptere franceze.

„Am semnat o scrisoare de intenţie cu ministrul francez al apărării pentru un viitor proiect şi am început în parlament procesul de aducere a noului echipament: este vorba de submarine Scorpene şi elicoptere. Aceasta este o scrisoare de intenţie făcută cu guvernul francez şi noi vrem să implementăm acest proiect”, a declarat atunci Dîncu. Citește mai multe AICI.

