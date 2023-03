Colecția de mașini a Gretei Thunberg. Cine este Greta Thunberg și care este valoarea ei netă?

Potrivit publicației 21 Monitoring, Greta Thunberg se poate mândri cu un autoturism Tesla Model S în valoare de 340.000 USD (potrivit presei internaționale mașina a fost primită cadou de la Arnold Schwarzenegger), un autorutism Toyota Camry în valoare de 25.295 USD și un BMW i344 în valoare de 450 USD.

În iulie 2020, Greta Thunberg a primit 1,15 milioane de dolari pentru munca sa umanitară, când a câștigat premiul inaugural Gulbenkian pentru umanitate. Cu toate acestea, tânăra activistă a spus că va dona premiul către organizații de caritate pentru sustenabilitate.

Potrivit The Post Millenial, sâmbăta trecută, Greta Thunberg s-ar fi răzgândit asupra ”previziunii” făcute în 2018 despre sfârșitul omenirii în 2023 și ar fi șters postarea. Un utilizator Twitter, Jack Posobiec, a postat o captură de ecran a acelui tweet din 2018, în care aceasta susținea că omenirea va dispărea până la finalul lui 2023 dacă nu se va renunța la combustibilii fosili.

”Un specialist în domeniul climei de top avertizează că schimbările climatice vor nimici întreaga umanitate dacă nu încetăm să mai folosim combustibili fosili în următorii cinci ani” arăta postarea.

Site-ul web gritpost.com la care Thunberg făcea referire în postare a fost și el închis, potrivit sursei citate.

Greta Thunberg este o tânără suedeză care a ajuns la notorietate globală în mai 2018, după ce a început să protesteze în fața Parlamentului suedez, cerând ca aceștia să ia măsuri pentru a îndeplini obiectivul de emisii de carbon convenit de liderii mondiali în 2015.

Protestele ei, organizate în fiecare vineri, lipsind la școală, au devenit virale pe rețelele de socializare, unde sprijinul pentru cauza ei a crescut rapid. Publicația The Sun scria, într-un articol din 2022, că Greta suferă de *sindromul Asperger - o tulburare de dezvoltare.

*Sindromul Asperger: Tulburarea de spectru autist, TSA, este caracterizată de prezența dificultăților în comunicare și în susținerea interacțiunilor sociale, cât și prin comportamente și interese stereotipe, repetitive [Smith, 2020].

@GretaThunberg Thanks, Elon, I recognize that you are a man who understands some things. I want your endorsement for my #2024Election. Greta Thunberg will be my First Lady and we will go GREEN. We need your genius and your vision. Children ARE our FUTURE! #climateTech pic.twitter.com/VFeOQtMtzo