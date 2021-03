Coita, după ce Andrei Caramitru s-a făcut de râs: Forma corectă e ”analfabeți FUNCȚIONAL”

„Îi disprețuiți pe săraci, pe analfabeți! Dar oare voi sunteți atât de buni, de deștepți, de luminați? Oare înțelegeți care este rolul elitelor într-un stat normal, într-o țară ca afară? Da, au mai puțină școală. Da, ascultă manele. Da, bagă la pariuri sportive, joacă la păcănele. Dar ce să vezi? Au aceleași aspirații și dorințe ca noi toți! Și ei sunt români, și ei au drept de vot, și ei vor să aibă o viață decentă. România asistaților, românia leneșilor pe care o scuipă între ochi elitele țării este aceeași Românie care a plecat să muncească pe brânci în Spania, Italia, Anglia. Care a trimis miliarde de euro anual în țară ca să compenseze un deficit structural grav. România pe care o disprețuiți are nevoie de dialog, are nevoie de repere, are nevoie de educație, are nevoie de o șansă!”, a scris, marți, Alex Coita pe contul de Facebook.

„Am fost categoric anti-proteste de la începutul pandemiei. Pentru că în contextul actual, teribilismul fără mască poate genera suferință și moarte. Pentru că libertatea noastră de azi poate fi plătită cu sănătatea sau chiar cu viața celor de lângă noi, mâine. Dar asta nu înseamnă că, atunci când se generează o masă critică, avem dreptul să ignorăm, să-i privim cu dispreț ca pe niște analfabeți și proști. Există motive pentru care oamenii ies în stradă, motive reale. Există și vinovați, iar principalii vinovați sunt elitele acestei țări, marii lideri politici care nu înțeleg că rolul lor este să vorbească cu românii, să le explice situația actuală, să le demonstreze că sunt solidari cu ei, că le pasă!”, a subliniat Alex Coita.

„Degeaba avem elite școlite și vorbitoare de limbi străine dacă ele nu vorbesc cu poporul, dacă se închid în bula lor și își pasează glumițe rafinate, sarcastice, în timp ce privesc cu dispreț pe cei de sub ei. România profundă nu va dispărea doar pentru că le dați block pe social media. România profundă va continua să existe și realitatea ei o veți constata la vot, din nou și din nou, mereu surprinși că cifrele nu se potrivesc cu realitatea voastră.

Și nu, nu cred că soluția este ca România să fie condusă de agitatori, de șefi de galerii sau de oportuniști cu gura mare. Poporul are nevoie ca elitele, ca oamenii cu școală, cu idei, să își întoarcă fața spre popor. Să nu îi mai trateze cu dispreț, să înțeleagă că și adevărul oamenilor de rând contează, chiar dacă nu se potrivește mereu cu ce au citit în manuale sau în reviste străine. Înainte să ne întoarcem scârbiți fața înspre realitatea noastră aseptică și ideală, nu trebuie să uităm că nivelul de educație și de cultură al României de azi este rezultatul direct a treizeci de ani de educație din partea elitelor intelectuale, culturale, politice și financiare ale acestei țări”, a conchis Alex Coita.

Coita, precizare după mesajul transmis de Caramitru

Andrei Caramitru a avut o reacţie controversată la adresa protestatarilor care au ieşit în stradă luni seară împotriva restricţiilor. Caramitru îi numeşte „analfabeţi funcționali”.

Într-un alt mesaj publicat pe Facebook, Alex Coita a făcut o precizare: „Un scurt mesaj de interes public pentru elitele care se plâng „analfabeții funcționali”. În expresia de mai sus, cuvântul „funcțional” are rol sintactic de atribut adverbial, care nu se acordă niciodată cu regentul. Prin urmare, forma corectă este „analfabeți FUNCȚIONAL”.