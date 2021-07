Codul sursă original al Internetului s-a vândut pentru 5,4 milioane dolari sub formă de NFT

Un NFT cu codul sursă al World Wide Web (WWW, n.r.) scris de inventatorul Tim Berners-Lee s-a vândut pentru 5,4 milioane dolari la casa de licitații Sotheby's, a transmis instituția miercuri, potrivit The Guardian.

Un jeton nefungibil (NFT) este un fel de activ din domeniul monedelor virtuale care înregistrează deținerea obiectelor digitale, devenind recent ultima modă în lume creativă. Astfel, tot felul de NFT-uri pentru creații de artă, muzică sau meme de pe internet au ajuns să se vândă cu milioane de dolari.

NFT-ul cu codul sursă al Internetului vândut miercuri a fost creat de cercetătorul englez Berners-Lee în 2021 și oferă proprietate asupra unor diverse obiecte digitale de când a inventat World Wide Web, în 1989. Prețul a fost de 5.434.500 dolari, iar jumătate dintre licitanți au fost noi în ecosistemul Sotheby's.

Aceste NFT-uri sunt considerate valoroase fiindcă pot fi deținute de o singură persoană, iar cel creat de Berners-Lee este atât de scump tocmai pentru că poartă semnătura sa. „Simbolismul, istoria, faptul că vine de la creator sunt factori care determină valoarea. Sunt foarte mulți oameni care colectează astfel de lucruri pentru aceste motive”, a spus conducătorul departamentului de cultură populară din cadrul Sotheby's.

Banii obținuți de Berners-Lee ar urma să fie donați în scopuri caritabile, spune site-ul Gizmodo.

