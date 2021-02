Codrin Ştefănescu a transmis un mesaj de îngrijorare după ce l-a vizitat, la Penitenciarul Rahova, pe Liviu Dragnea.

"Ieri am fost in vizită la Liviu Dragnea! Sunt trist și foarte îngrijorat! Și ca o concluzie, voi posta un text asumat de unul dintre cei care îmi scriu in mod constant. Se numește Teodor Daniel și sunā așa: 'Speranțele și voturile multor români se află intr-o celulă din penitenciarul Rahova!' Punct", a transmis Codrin Ştefănescu.