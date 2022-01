Codin Maticiuc, despre iubita lui: Femeia este nebună cu acte în regulă

"Nu ne dorim treaba asta (n.r. nuntă), nu este pe lista noastră și, apoi, nu știm care ar fi avantajele clare pentru a o face. Nu ne place petrecerea aia în sine. Oricum, petreceri facem tot timpul, dar le numim altfel. Nunta este totodată și o obligație pentru ceilalți, pentru că trebuie să aducă bani, iar noi nu suntem de acord cu asta. Părinții mei erau săraci când s-au căsătorit și tot le-au spus oamenilor să nu aducă bani la nuntă, ci câte un loz în plic, că e mai ieftin. Și, dacă e să aibă noroc, acela va fi câștigul lor de nuntă. Cred în altceva mai presus de obiceiurile astea", a spus Codin Maticiuc într-un interviu pentru click.ro.

Cât despre iubita sa, acesta spune că este "nebună! Cu acte în regulă. Femeia (n.r. Ana Pandeli) urcă pe Kilimanjaro, îi îngheață degetele pe-acolo. Se pregătește să urce Everestul. Femeia e nebună, nebună cu acte".

"Încercăm să împingem cât mai târziu momentul"

Cei doi au o fetiță împreună, pe Smaranda, care este feblețea familiei. Codin Maticiuc a vorbit despre micuță și a mărturisit că încă încearcă să o ferească de tot ce însemană tehnologie.

"Pot să spun că până acum copilul meu nu a văzut un ecran în mișcare, adică un ecran pe care să se desfășoare niște imagini, și aici mă refer la telefon, tabletă, inclusiv televizor. Ea nu s-a uitat la niciodată la televizor, la desene animate. Atunci când intră în cameră, avem grijă să fie pe pauză. Când ne mai vede pe noi cu telefonul în mână și ni-l mai cere, i-l dăm, dar el este blocat. Nu am lăsat-o să se uite încă la astfel de aparate, pentru că avem alt mod de a ne juca, de a-i capta atenția, decât să o lăsăm în fața ecranelor. Sănătatea mentală, sănătatea ochilor este foarte importantă la copiii mici. Am întrebat medicul oftalmolog, ne-a spus că abia la vârsta de 5 ani un copil are voie o oră pe zi la tv. Să știți că atunci când îi oferi acces cât e mic, va fi foarte greu să îi explici mai încolo că el are voie doar o oră și atunci noi încercăm să împingem cât mai târziu momentul", a spus vedeta.

