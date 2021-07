Co-fondatorul Apple se opune ideologiei companiei. Utilizatorii au dreptul să repare dispozitivele

Co-fondatorul Apple, Steve Wozniak, și-a declarat susținerea pentru mișcarea care încurajează dreptul clienților de a repara produsele electronice, în ciuda faptului că compania în sine nu este de acord cu acest lucru. Conform BBC, mișcarea pro-consumatori vrea să existe legi care să garanteze accesul utilizatorilor la informații și piese de schimb care să-i ajute să-și repare propriile dispozitive.

„Nu am fi avut Apple în zilele noastre dacă nu creșteam într-o lume tehnologică foarte deschisă”, a spus cel care a fondat compania alături de Steve Jobs în anii 1970. „Este momentul să recunoaștem cu adevărat dreptul de a repara electronicele”.

În Europa și Statele Unite, drepturile de a repara obiectele deținute se limitează doar la vehicule și electrocasnice. Activiștii pentru acest drept spun că Apple este cel mai de temut oponent al extinderii legislației la alte electronice precum laptopuri, telefoane mobile sau alte dispozitive. Astfel, compania ar fi intrat în contact cu lobbiști pentru a-i convinge pe legiuitorii lumii că repararea dispozitivelor poate fi foarte periculoasă.

„Companiile nu permit dreptul de a repara produsele pentru că le oferă putere, control, totul”, a fost de părere inginerul american de origine poloneză în vârstă de 70 de ani. „Este momentul să facem niște schimbări”.

Wozniak a făcut comentariile prin intermediul unui răspuns de nouă minute și jumătate pentru activistul Louis Rossmann pe site-ul Cameo care permite persoanelor de rând să plătească celebritățile pentru mesaje scurte.

