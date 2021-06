Clotilde Armand, prima declaraţie după ce a ieşit de la poliţie

Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, a făcut declaraţii marţi seara, la ieşirea din clădirea Secţiei 1 de poliţie.

"Am venit să fac nişte... să dau nişte declaraţii în legătură cu nişte plângeri. Se fac acum nişte procese, sunt nişte plângeri pe care le-am făcut eu în legătură cu acţiuni de filaj, acţiuni de hărţuire şi am venit, cum am spus... Poliţia acum face nişte anchete şi m-au invitat să dau nişte declaraţii", a declarat, la ieşirea din sediul Secţiei 1 de poliţie, Clotilde Armand.

Ce anunţ a făcut liderul PSD, Marcel Ciolacu

Marcel Ciolacu a anunţat, marţi seara, că PSD va susţine orice iniţiativă cetăţenească de convocare a referendumului de demitere a primarului Sectorului 1.

PSD va susţine orice iniţiativă cetăţenească de convocare a unui referendum de demitere a primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, a anunţat, marţi, preşedintele partidului, Marcel Ciolacu.



"Am decis, împreună cu colegii mei, să susţinem orice iniţiativă cetăţenească de convocare a unui referendum pentru demiterea primarului Sectorului 1. Orice iniţiativă cetăţenească, nu iniţiativă politică. Doamna Clotilde Armand a demonstrat că nu este în stare să-şi exercite atribuţiile de primar. Bătaia de joc la dresa locuitorilor Sectorului 1 trebuie să înceteze mai repede de 4 ani cât ar avea mandatul doamna primar al Sectorului 1", a afirmat Ciolacu, după şedinţa Consiliului Politic Naţional al PSD.



El a adăugat că primarul Sectorului 1 ar trebui să ia exemplul Sectoarelor 3 şi 4.



"Înainte să se vaite de mafia din salubritate, doamna Clotilde Armand ar trebui să facă o vizită prin Sectorul 3 sau prin Sectorul 4 să vadă cum arată acolo tot serviciul local, cum nu există gropi, nu există gunoaie şi cum, în continuare, parcurile arată la un standard european", a mai spus liderul PSD.