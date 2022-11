Clotilde Armand, făcută praf de un consilier PNL: Nu o interesează, de fapt, să facă ceva pentru cetățeni, ci să își facă imagine pe Facebook

"Ceea ce ați văzut astăzi aici din partea primarului Armand, din punctul meu de vedere, rămâne o calomnie. Faptul că eu personal pe dânsa nu am mai văzut-o la față de vreo 8 luni minim, 8-10 luni, dânsa nu a mai fost în nicio ședință. Au fost zeci de ședințe aici, sute de proiecte votate și adoptate. Primarul Sectorului 1 are astăzi peste 160 de proiecte adoptate de acest Consiliu Local pe care nu le pune în aplicare. Atunci când spune că, vezi Doamne, PNL sau PSD nu îi aprobă niște proiecte sau o blochează, este o minciună. Din 170 de proiecte, 160 au fost votate, le poate face, pur și simplu.

Celelalte 10, de exemplu cu termoficarea, am spus foarte clar, vreți să vă dăm 4 milioane de lei pe ochi frumoși? Nu putem. Nu aveți studiu de fezabilitate, nu aveți studiu de impact, nu știm ce se întâmplă pe partea de curent electric când băgați acele panouri fotovoltaice și încercați să le băgați către sistem, tansformatoarele, știm cu toții, sunt de o mie de ani, și nu știm ce se întâmplă cu termoficarea în momentul în care retragem acei 150 de blocuri de la sistemul de termoficare. Ce se întâmplă cu ceilalți, fac ceilalți frigul?

Proiectul termoficării

Aceste documente sunt normale. Orice consilier USR de aici, dacă aș fi fost eu primar de la PNL și propuneam fix ce a propus primarul Armand, nu ar fi votat în veci fără un studiu de fezabilitate și un studiu de impact. Sunt niște lucruri normale pe care le cerem și le cerem de 10 luni de zile și nu vine cu ele pentru că nu o interesează, de fapt, să facă ceva pentru cetățeni, o interesează să își facă imagine pe Facebook. Atât o interesează pe această doamnă. Îmi pare rău, dar asta este realitatea. Îmi pare rău că a plecat, din nou, și nu răspunde la întrebări de luni de zile.

Tichete anti-criză. Daniel-Constantin Ciungu: Acea platformă strânge astăzi date de la cetățeni într-un mod ilegal

Legat de acest proiect cu tichetele anti-criză. Păi acum o lună și un pic apărea aici în primărie, alături de domnul Năsui, deputat USR și alți deputați USR. Nu înțeleg ce au dânșii cu Primăria Sectorului 1, dar asta e altceva, mai avem aici alt deputat USR prezent. A apărut cu domnul Năsui de mână și a spus că va da câte 1.000 de lei la fiecare adult din Sectorul 1, da? Acum, peste o lună de zile, vedem că, de fapt, proiectul este altceva, după ce și-a dat seama că nu are bază legală. Ceea ce am spus și noi, nu ai bază legală pentru așa ceva. S-a legat acum de un proiect pe eficiență energetică din anul 2018, să dea aceste tichete anti-criză, cu ghilimelele de rigoare, le dă fără niciun fel de criteriu, dar, mai important, le dă printr-o platformă făcută pe repede înainte, o platformă care a costat 45 de mii de euro.

Licitația s-a câștigat în 34 de minute, iar firma care a câștigat acești 45 de mii de euro și a făcut această platformă care, repet, în continuare este ilegală pentru că nu are un regulament și nu are o hotărâre de Consiliu Local votată în spate, nu există. Acea platformă strânge astăzi date de la cetățeni într-un mod ilegal, nu respectă regulamentul de protecție al datelor și, pur și simplu, noi nu știm ce se întâmplă cu datele acelor cetățeni. Noi nu știm cine le ține, unde sunt ținute, cât timp sunt ținute și ce se întâmplă cu ele. Să nu vă mirați dacă peste un an sau doi veți primi email-uri de la USR, știind că nu v-ați înscris niciunde", a declarat Daniel-Constantin Ciungu, consilier PNL în cadrul ședinței Consiliului Local București.

