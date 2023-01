Clotilde Armand ajută Ucraina cu 100 de generatoare pentru curent electric. Dar cine dă banii?

"Așa cum a promis la sfârșitul lunii decembrie, Primăria Sectorului 1 face încă un gest de solidaritate cu poporul ucrainean greu încercat în această perioadă. Administrația locală a Sectorului 1 a achiziționat 100 de generatoare electrice pe care le va pune la dispoziția victimelor războiului din Ucraina. La ora transmiterii acestui comunicat, generatoarele electrice sunt în curs de recepționare, iar apoi vor pleca în cel mai scurt timp posibil către Ucraina, se arată într-un comunicat al Primăriei Sectorului 1.

“În ultima perioadă, agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei a intrat într-o nouă fază. Avioanele și dronele rusești au bombardat și distrus în mod absurd și nemilos centralele electrice ale Ucrainei. Familii cu copii mici și persoane în vârstă au rămas fără curent electric în plină iarnă, iar instituțiile vitale din Ucraina- spitale, adăposturi, centre de asistență, școli, sisteme de alimentare cu apă sunt grav efectate de bombardamentele rusești.Acestea sunt rezultatele unei operațiuni teroriste care a îngrozit întreaga lume civilizată, dar a și mobillizat, o dată în plus, întreaga comunitate internațională în sprijinul victimelor războiului din Ucraina”, a declarat primarul Sectorului 1, Clotilde Armand.

Potrivit unor statistici din cursul lunii decembrie, autoritățile ucrainene precizau că 50% din infrastructura energetică a țării a fost distrusă, iar restricțiile privind consumul de energie electrică vor rămâne în țară pe tot parcursul anotimpului rece, deoarece 40% din instalațiile rețelei de înaltă tensiune sunt avariate în diferite grade.

“La agresiune și barbarie se răspunde cu mobilizare și solidaritate! La o asemenea nedreptate nu am stat și nu vom sta nepăsători, am venit și vom veni, în limitele posibilităților și competențelor noastre, în sprijinul victimelor războiului din Ucraina”, a mai precizat primarul Sectorului 1, Clotilde Armand.

Cine dă banii?

Am vrut să aflăm şi cât au costat aceste generatoare electrice, pentru că mesajul primăriei şi mesajul primarului Clotilde Armand nu au făcut această menţiune, dar şi care este sursa de provenienţă a banilor. Am făcut, în acest sens, o solicitare către biroul de presă al Primăriei Sectorului 1, însă nu am primit niciun răspuns până la data publicării acestui material.

Vă vom ţine la curent.

