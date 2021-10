Claudiu Bleonț, "revelație" după ce s-a infectat cu coronavirus: Neavând gust și miros, nu știam cât să mănânc

"A fost ca o răceală. Aveam spectacol cu „Orchestra Titanic la Teatrul Național din București, și după am ajuns la gară, unde m-a dus colegul Richard Bovnoczki. Voiam să mă retrag, plecam la Craiova. Asta se întâmpla duminică seara, când simțeam că aș fi răcit. Luni seara, deja îmi dispăruseră gustul și mirosul. Dimineață am ieșit pozitiv. Soția mea, Iulia, s-a izolat, s-a mutat la colegi. Ea n-a avut nimic, a ieșit negativă după două teste.

Eu am avut doar simptome de răceală: nas înfundat, apoi fără gust, fără miros. Sunt vaccinat, așa că a fost foarte bine. Asta mi-a zis și colegul Emilian Oprea, care s-a vaccinat în aceeași perioadă cu mine. Oricum, nu știu cum am luat virusul. Prima zonă de atac a lui e nasul și gâtul, pe căile respiratorii. Iar în cazul actorilor este destul de simplu de transmis. Inițial am zis că e o răceală, pentru că la Craiova repet cu Beatrice Rancea pentru "Jocul de-a măcelul" și aveam antrenamente, mișcare, am ieșit afară, eram transpirat, mă gândeam că așa am răcit. Și, apropo, toți sunt vaccinați la Naționalul din Craiova", a spus Claudiu Bleonț pentru viva.ro.

"Am avut o revelație"

"La răceli am mai avut o diminuare a gustului, dar nu așa de adâncă. Am avut o revelație, pentru că, neavând gust și miros, nu știam cât să mănânc, nu știam dacă mă satur sau nu. Am meditat și mi-am dat seama cu ocazia asta ce valoare au gustul și mirosul. Însă revelator este faptul că am realizat că până la COVID cred că am trăit „fără gust și fără miros. Ce paradox! Acum, după COVID, încep să simt viața, „gustul și „parfumul ei. Pentru că există un pericol să o pierd, să nu mai văd familie, prieteni… Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut vaccinul din martie-aprilie, că n-am făcut o formă gravă și pentru această experiență de a sta 10 zile doar cu mine", a mai spus actorul.

