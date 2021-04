Claudia Țapardel critică mutarea PNL: O pierdere, mi se pare o greșeală - VIDEO

Dragoş Anastasiu a spus că nu mai este o autoritate, ci un departament în ministerul Economiei.

"Mă mândresc că am susţinut, când am avut o funcţie de demnitate publică, să avem un minister al Turismului în România. Am trecut de la Minister al Turismului la un departament acum.

De la un ministru la masa deciziei guvernamentale, am ajuns la un secretar de stat. Pentru mine, ca fost om politic, mi se pare o pierdere şi din punct de vedere al strategiei guvernamentale şi al viziunii economice. Mi se pare o greşeală", a declarat Claudia Ţapardel la DC NEWS TV.

