Clătite din dovlecei, gata în 5 minute. Ce să adaugi în aluat ca să fie super moi și delicioase

Dovleceii sunt extrem de buni pentru sănătate, datorită conținutului ridicat de potasiu, vitamina C și betacaroten. Această legumă mai conține calciu, fosfor, fier, magneziu, zinc și vitaminele B1, B2, B9. În plus, are puține calorii și glucide, 100 de grame de dovlecel conținând doar 12 calorii.