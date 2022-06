Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice, a vorbit despre USR în cadrul emisiunii ”Miercurea Neagră” de la DC NEWS și DC NEWS TV, numindu-i pe politicienii care fac parte din acest partid "urmașii adevărați" ai lui Traian Băsescu și acuzându-i că au prea mult "tupeu".

"Duminica trecută... mă, culmea tupeului, adică USR-iștii, bă nene, ce e a lor e a lor... Tupeu în politică așa cum au ăștia de la USR eu chiar nu am mai văzut. La Băsescu am mai văzut, dar în afară de Băsescu eu nu am mai văzut atâta tupeu ca la USR-iști. Da, USR-iștii sunt urmașii lui Băsescu adevărați.

Mugur Ciuvică: USR-ul este otrava administrației

Bă nene, duminica asta, ăștia toți, cu primăriile, cu șobolanii, cu alea, cu mizeria, USR-iștii au stat ei liniștiți și în comuna trei lulele de nu știu unde, din Dâmbovița sau ceva, au făcut ei referendum, USR-iștii, ca să îl dea jos pe primar. Adică ăștia, domnule, vorbim și noi pe aici, zicem că poate se revoltă lumea, lumea stă bine-mersi în București, în Sectorul 1, în asta cu USR-iștii la primării, dar USR-iștii au făcut referendum să îl dea jos pe un primar PSD-ist. Nu le-a ieșit referendumul că nu s-a dus lumea la referendum, dar tupeul rămâne totuși. Deci ăștia care sunt moartea administrației, USR-ul, care este otrava administrației, fac referendum să dărâme alți primari, asta mi se pare foarte tare.", a declarat Mugur Ciuvică.

"Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că pilonul democrației a mai rămas viu la USR.", a intervenit ironic analistul politic Bogdan Chirieac.

"Pilonul democrației nu știu, dar șuvoiul de tupeu de la USR este clar de remarcat și eu l-am remarcat.", a adăugat Mugur Ciuvică.

Primul referendum din România pentru demiterea unui primar, un eșec? USR - PNL, scor la urne

Primul referendum organizat în România pentru demiterea unui primar a avut loc duminică în comuna Dumbrăvița din județul Brașov, scrie Mediafax. Referendumul a fost iniţiat de USR și vizează demiterea primarului comunei Dumbrăviţa, liberalul Zachiu Popa.

Prezența la urne a fost de 25,59% la referendumul pentru demiterea primarului comunei braşovene Dumbrăviţa, sub pragul de validare, conform datelor centralizate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).



Astfel, dintr-un total de 4.083 de votanţi înscrişi pe listele permanente, s-au prezentat în cele trei secţii de votare doar 1.045, reprezentând un procentaj de 25,59%.

USR se lăuda cu premiera

"Va fi o premieră, acesta fiind primul referendum de acest gen din România. Comuna noastră devine, astfel, un exemplu naţional! Cetăţenii comunei şi-au exercitat dreptul legal, democratic, de a declanşa organizarea unui referendum local. Iar pe 19 iunie îşi vor exercita dreptul de a demite un primar de care nu mai sunt mulţumiţi şi care nu le mai reprezintă interesele", a transmis USR Dumbrăviţa după ce decizia de organizare a referendumului a rămas definitivă, scrie Agerpres.

USR Dumbrăviţa a depus în noiembrie 2021, la Instituţia Prefectului Braşov, 1.100 de semnături pentru organizarea unui referendum privind demiterea din funcţie a primarului liberal Popa Zachiu. Vezi mai mult AICI.

