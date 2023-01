Analistul politic Bogdan Chirieac i-a spus președintelui Grupului de Investigații Politice (GIP), Mugur Ciuvică, în emisiunea ”Miercurea Neagră” din 4 ianuarie 2023, că ”președintele Rumen Radev a fost cu prietenul dvs., Nehammer, la concertul de Anul Nou de la Viena”. ”Am văzut o poză” a spus Mugur Ciuvică. ”Dvs. nu ați primit nicio invitație?” a continuat ironia Bogdan Chirieac. ”Nici nu aveam cum și nici nu m-aș fi dus” a răspuns Mugur Ciuvică. ”Dar omul dvs. Iohannis de ce nu a primit?” a insistat analistul politic.

Președintele GIP a afirmat: ”Nu știu de ce nu a primit. Dacă s-ar fi dus Iohannis la așa ceva era nu penibil, era sub nivelul mării. Și bulgarul, un caraghios”. ”Prorus” a subliniat Bogdan Chirieac. ”Și prorus, și-n toate felurile” a continuat Mugur Ciuvică. ”Vine ăla (cancelarul austriac n.r.), îți dă un scuipat în ochi, pe 8 decembrie, și pe 1 ianuarie te duci cu ăla care te-a scuipat în ochi și rânjești pe acolo, la concert” a argumentat Mugur Ciuvică.

Despre ”întâmplarea” deciziei corecte luate de către Klaus Iohannis, Mugur Ciuvică a afirmat că e o decizie de bun simț: ”De ce să te duci?”. Manevra i-ar fi folosit exclusiv lui Nehammer, care ”a făcut panarama cu bulgarul pentru intern”.

Reacționează România la votul dat pe Schengen?

”Cu Schengenul aștept să văd ce face Iohannis în Consiliul European, e ceva elementar, ar fi foarte rău dacă n-ar face. Foarte pe scurt, Austria are niște interese în Europa, treaba României nu e atât cât să le blocheze, cât să le lege de interesele României” și-a expus opinia Mugur Ciuvică. La ședința șefilor de stat, sunt mai multe teme de rezolvare a problemei migrației, o problemă pe care România o are mai puțin, pentru că nu este o țară vizată ca destinație finală de migranți. Conform lui Mugur Ciuvică, România nu ar trebui să amenințe cu veto, ci să transmisă mesajul că e o problemă cu migrația în Europa, pe care România nu o are, dar România are o problemă cu Schengenul și să fie rezolvate amândouă problemele o dată, să se închidă în același timp: ”Condiționează cumva votul României pentru migrație”.

În acest context, Bogdan Chirieac i-a spus lui Mugur Ciuvică: ”Am avut întâlniri și ce am aflat nu o să vă placă. Am înțeles că România nu va face asta, adică președintele Iohannis nu va îndrăzni să facă lucrul acesta, bulgarii nici atât”. ”Ar fi foarte proastă România atunci. Nu e vorba de îndrăzneală” a apreciat Mugur Ciuvică, adăugând că dacă nu se va întâmpla asta, ”Iohannis va fi un penibil, el personal”, neputând să dea vina pe nimic extern.

Vezi mai mult în video:

