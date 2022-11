Ciucă, anunțuri în ședința de Guvern: Am asigurat redistribuirea banilor

„Ieri (n.r. marți), am avut o analiză în urma căreia s-a finalizat proiectul pentru tot ceea ce înseamnă rectificarea bugetară, care va fi, practic, şi ultima pe acest an. Proiectul a fost pus în dezbatere publică şi ceea ce este important de subliniat este că discutăm despre o rectificare bugetară de aproximativ 500 de milioane lei şi, în felul acesta, am asigurat redistribuirea banilor, astfel încât la nivelul fiecărui minister să se asigure îndeplinirea tuturor angajamentelor în proiectele europene şi, de asemenea, tot ceea ce înseamnă asigurarea drepturilor salariale şi a ajutoarelor sociale, având totodată în atenţie aspectele legate de asigurarea fondurilor necesare pentru compensarea efectelor secetei în agricultură”, a spus premierul Nicolae Ciucă, miercuri, în şedinţa de Guvern.

„Sunt date care ne bucură pe toţi, pentru că am reuşit, în această situaţie deosebit de complicată, să avem o creştere economică, instituţiile de evaluare europene situează România şi pe trimestrul trei în primele locuri, la creştere economică şi avem, de asemenea, în vedere că evaluările pentru anul viitor într-un context în care există temeri pentru o recesiune economică, economia românească să se încadreze totuşi pe o menţinere a unei creşteri economice”, a mai spus premierul Nicolae Ciucă.

„Avem nevoie, în continuare, de prudenţă, de echilibru şi de măsuri şi decizii prin care să continuăm să sprijinim investiţiile, pentru că, așa cum rezultă din analiza noastră, anul acesta am reuşit să ne menţinem într-o evoluţie pozitivă economică, datorită acestor investiţii care au continuat să intre în economia românească şi să folosească oportunităţile de business pe care ţara noastră le oferă”, a mai zis premierul.

De asemenea, la începutul ședinței de Guvern, Nicolae Ciucă a vorbit despre incidentul care a avut loc seara trecută. Informațiile preliminare sugerează că racheta care a lovit Polonia a fost trasă de forțele Ucrainei către o rachetă rusească.

„Am desfăşurat şi am fost parte la tot procesul de analiză şi urmează ca în această dimineaţă, la ora 11.00 ora României să aibă loc întrunirea Consiliului Nord-Atlantic la nivel de ambasadori şi în funcţie de analiza şi concluziile prezentate vom comunica firul evenimentelor următoare”, a mai spus premierul.

NATO a urmărit traiectoria rachetei care a căzut marţi în Polonia

Un avion NATO care survola spaţiul aerian polonez a urmărit traiectoria rachetei ce a explodat pe teritoriul Poloniei marţi, ucigând două persoane, a relatat miercuri CNN, care citează ca sursă un responsabil militar al Alianţei Nord-Atlantice neidentificat, potrivit EFE.



„Informaţiile serviciilor secrete cu datele radar (ale rachetei) au fost furnizate NATO şi Poloniei", a adăugat acelaşi responsabil militar al NATO postului de televiziune citat.



Avioanele NATO efectuează o supraveghere permanentă în jurul Ucrainei de când a început invazia rusă la 24 februarie.



Avionul Alianţei Nord-Atlantice, care survola marţi Polonia, monitoriza prin urmare ceea ce se întâmplă în Ucraina vecină.



NATO a convenit miercuri să sprijine ancheta iniţiată de Polonia cu privire la racheta de fabricaţie presupus rusească, care a lovit teritoriul său.



Cu toate acestea, preşedintele american Joe Biden a afirmat miercuri că este „puţin probabil” ca racheta să fi fost lansată din Rusia.



„Există o mulţime de informaţii care contrazic asta. Nu vreau să mă pronunţ până când nu vom investiga pe deplin, dar este puţin probabil, din cauza traiectoriei, să fi fost lansată din Rusia”, a declarat Biden din Bali, unde participă la summitul G20.

