Cîțu, votat președinte al Senatului de PSD? Ciolacu RĂSPUNDE

„Nu există o alianță între PSD și PNL ca PSD să voteze pe cineva la Senat sau PNL să voteze pe cineva la Cameră”, a spus Marcel Ciolacu, sâmbătă după-amiază.

„Mai mult, eu nu pot să am o înțelegere cu PNL sau să negociez ceva cu PNL, deoarece ei au o decizie că nu negociază cu PSD. Este un cerc vicios, marea problemă este ce fac românii”, a conchis Marcel Ciolacu.

Amintim că în presă s-a vehiculat că Florin Cîțu, președintele PNL, și-ar dori postul de președinte al Senatului.

Kelemen Hunor: Am discutat dacă putem continua împreună guvernarea și răspunsul e da

De asemenea, amintim că președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, după o întâlnire cu conducerea PNL, că s-a discutat dacă „putem continua împreună guvernarea și răspunsul e da”.

„Astăzi (n.r vineri), nu am discutat de structură și de portofolii. Am discutat dacă putem continua împreună guvernarea și răspunsul a fost da. Am discutat de programul de guvernare. Atât noi, cât și colegii de la PNL am dat în lucru colegilor noștri să lucreze pe programul actual de guvernare și să completeze acolo unde e de completat. Mâine echipele se vor întâlni și vom finaliza progamul de guveranre în weekend”, declarase Kelemen Hunor la finalul întâlnirii cu liderii PNL.

Acesta a dat asigurări că, după finalizarea programului de guvernare, UDMR și PNL se vor înțelege și asupra structurii Guvernului.

„Despre structură vom discuta după ce programul este gata, că dacă ne-am înțeles pe programul de guvernare, pe structura Guvernului și pe portofolii ne vom înțelege sută la sută”, adăugase liderul UDMR.

Amintim, totodată, că, vineri, președintele Klaus Iohannis a fost întrebat ce șanse are un Guvern minoritar PNL-UDMR să reziste până în 2024.

„Trebuie să se termine criza politică care nu este despre problemele românilor, este o criză creată de unii care au vrut să arate cât de importanți sunt și nu au reușit să arate decât cât de neimportanți sunt. Acum am desemnat pe domnul Ciucă ca să formeze un Guvern, să se apuce să rezolve problemele românilor: pandemia, criza energetică, venirea iernii și reformele”, a spus Klaus Iohannis. Coaliția care a guvernat până acum nu a reușit să facă reforme, a subliniat președintele.