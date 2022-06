Cîțu îi dă replica lui Ciolacu: Dublă personalitate. Una spune, alta face! PSD ar trebui să tacă

Liberalul Florin Cîțu afirmă că PSD una spune, alta face: ”Nu poți să spui că vrei să elimini excepțiile, dar, în același timp, să introduci alte excepții. Undeva există o dublă personalitate în PSD, care vorbește una, dar face alta”.

Florin Cîțu este de părere că în momentul în care vine vorba despre justiție și economie, ”PSD ar trebui să tacă câțiva ani de acum înainte”. El acuză un ”atac furibund la sectorul privat”. ”Eu mă uit și mă gândesc la oamenii din sectorul privat, care stau și-și asumă riscuri. Eu n-aș învinovăți pe nimeni dacă decide să plece (din România n.r.) în cazul în care PSD reușește să impună aceste taxe. I-aș înțelege foarte bine. Tupeul (PSD n.r.) deja sfidează orice bun simț! Justiția și economia ar trebui să fie ignorate” a spus Florin Cîțu.

”Suntem de la PSD, am venit să-ți luăm bani”

Președintele Senatului afirmă că soluția la problemele invocate de Marcel Ciolacu este implementarea proiectelor din PNRR: ”Dezvoltăm România, este foarte simplu, trebuie doar să vrei.”

”PNL se ține de programul de guvernare, unde nu scrie că vrem să introducem taxe noi” mai declară Florin Cîțu. ”Facem o discuție, dar nu se poate modifica așa Codul Fiscal” a continuat el, considerând totul un atac la sectorul privat: ”Întotdeauna voi fi un avocat al sectorului privat”.

”În România, am ajuns să te aștepți să-ți bată cineva la ușă și să spună: suntem de la PSD, am venit să-ți luăm bani” acuză președintele Senatului. În plus, el afirmă că înainte lucrurile mergeau bine, dar de șase luni există acest atac la sectorul privat.

Cu privire la plafonarea prețurilor la carburanți, cu o marjă de profit, după cum a spus Marcel Ciolacu, Florin Cîțu a avut ca primă reacție râsul. El compară asta cu o intervenție cu bocancii în economie, susținând că nu e surpriză că-i amintește de sistemul comunist: ”PSD provine din PCR, așa că nu e o surpriză că astfel de soluții vin de acolo”. El nu vede o soluție în plafonarea prețurilor la carburanți.

Afirmațiile lui Florin Cîțu vin ca replică la declarațiile lui Marcel Ciolacu.

”Avem un Cod Fiscal cu excepții de 64 de miliarde de lei”

Asumându-și discuția asupra Codului Fiscal din coaliție, Marcel Ciolacu spune că tot efortul din pandemie a fost pe umerii celor cu venituri mici. ”Cel mai scump preț l-au plătit cei cu boli cronice” a afirmat el. ”Este evident că statul trebuie să intervină. Avem un Cod Fiscal cu excepții de 64 de miliarde de lei, nu se mai poate continua. Nu o spune numai Marcel Ciolacu, o spun toți finanțiștii și, mai nou, auditorii externi” afirmă liderul PSD, considerând discuțiile absolut necesare.

”Le urăm succes”

”Codul Fiscal arată ca-n Evul Mediu când Papa emitea anumite bule unor oameni în urma unor privilegii. Sunt excepții peste excepții. Jocuri de noroc impozitate cu 1%, companii impozitate cu 1%, alte companii cu un angajat 1%, nu se poate continua într-un stat normal cu așa ceva. Va trebui să decidem: Dorim să facem această schimbare? PSD e partener. Nu dorim să o facem? Le urăm succes, să vină cu variantele cele mai bune pentru România” a fost declarația lui Marcel Ciolacu.

