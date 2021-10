Cîțu: Dragi români, vă cer scuze că am crezut în USR

Premierul Florin Cîțu a declarat, marți, înainte de votarea moțiunii împotriva Guvernului său că "astăzi a murit moralitatea. Moțiunea PSD, cel mai mare inamic al vostru, este susținută și votată de USR. Așa-zișii reformiști s-au aliat cu PSD și cu extremiștii."

"Dragi români, ați fost trădați. USR, partidul pe care l-ați votat să facă bine, vrea să dea jos Guvernul din care face parte. Guvern în care au ajuns datorită încrederii dumneavoastră. Se poate să fie mai josnici de atât liderii acestui partid? S-au făcut frați cu PSD și cu extremiștii neo-fasciști pentru a-l înlătura pe singurul om care i-a pus la treabă și care i-a împiedicat să se joacă cu viețile românilor.", a continuat Cîțu.

În timp ce era huiduit la scenă deschisă, Cîțu a mai spus că: "Le-am arătat foarte clar. Cu mine prim-ministru, guvernarea nu e un joc de copii răsfățați. Ai maturitate politică și ești dispus să faci bine pentru români? Rămâi în echipă! Nu acționezi în interesul românilor, ci în cel personal sau de partid? Pleci acasă!".

"Datorită românilor suntem la guvernare și trebuie să ne facem treaba pentru că nu s-a acordat încrederea. Sunt dezamăgit. USR joacă alba-neagra cu guvernarea. După ce a complotat să dea jos Guvernul, vrea să revină la guvernare, dar cu un șef mai indulgent - cineva impus de ei, care să închidă ochii când în loc de calea dreaptă, ei aleg stânga.", a acuzat apoi Cîțu.

Premierul a mai spus în Parlament că "în 30 de ani de politică nu a existat o alianță mai toxică și mai iresponsabilă decât cea pe care o vedem astăzi: USR, PSD și extremiștii." "Oare ce câștigă USR din faptul că aruncă România în haos? Poate vrea să confirme că este mai socialist decât PSD și mai extremist decât extremiștii?"

"Dragi români, vă cer scuze că am crezut în USR"

"Dragi români, vă cer scuze că am crezut în USR, că am crezut că este un partid care vrea reformă, care crede în valorile pro-europene, care nu susține discursul extremist... Adevărata față a USR este cea pe care o vedem astăzi. Și am văzut-o încă din 2016, dar nu am dat atenția meritată.", a mai spus Cîțu.

Premierul a mai adăugat că simte în rândurile parlamentarilor USR "o nostalgie după Guvernul 0". "Not going to happen! Nu se va întâmpla - asta, pentru domnul Ciolacu.", a precizat Cîțu.

Președintele PNL s-a arătat interesat, ironic, de planurile de după moțiunea de cenzură. "Ați votat un partid bipolar. Ar continua la guvernare, dar votează împotriva guvernului în care are portofoliile păstrate. Cheia pentru rezolvarea crizei politice este la USR, putea să vină cu nominalizări pentru portofolii și se termina spectacolul.", a mai spus apoi Cîțu.

"Să fie foarte clar: responsabilitatea pentru tot ceea ce urmează: dobânzi, curs, prețuri, pandemie - este a USR. La PSD este de înțeles, este un partid de opoziție iresponsabil.", a acuzat Cîțu.

"USR votează o moţiune de cenzură care spune despre propriii miniştri că sunt incompetenţi"

"USR votează o moţiune de cenzură care spune despre propriii miniştri că sunt incompetenţi. Adică USR achiesează la criticile pe care le face PSD cu privire la miniştrii USR. PSD arată în moţiune că domeniile transporturi, fonduri europene, sănătate şi economie au fost un dezastru. Au avut la conducere miniştri incompetenţi şi au fost coordonate de un vicepremier în acel moment preşedinte al partidului.

Citez din moţiunea PSD: *în acelaşi timp România mai are de tras încă 16 mld de euro din exerciţiul financiar 2014-2020, iar peste 3 mld de euro proiecte ce vizează infrastructura apă-canal stau neutilizate*. (...) Incompetenţă la MIPE? USR zice că da, din moment ce votează moţiunea. Să fie clară poziţia USR faţă de ministrul Ghinea. Un incompetent şi trebuie să meargă acasă.

*Firmele româneşti au fost îngenuncheate. Blocarea programelor de sprijin pe timp de pandemie a falimentat mii de IMM-uri*. (...) Am citat din moţiunea PSD. Incompetenţă la Economie? USR zice că da. Şi Năsui zice că da. Năsui votează astăzi pentru moţiunea care îl prezintă ca incompetent. USR îl trimite pe Năsui acasă. (...)

*Nu aţi inaugurat niciun km de autostradă şi nu aţi lansat niciun proiect de la zero*. Asta spune PSD în moţiune. (...) Incompetenţă la Transporturi? USR zice da. Văd că Drulă zice tot da. Cum era aia cu *zombi politic*? Astăzi votezi cot la cot cu PSD pe un text care spune că eşti incompetent şi mai vrei să faci parte din următorul Guvern?", a declarat ulterior premierul și președintele PNL, Florin Cîțu.