Florin Cîțu, președintele PNL, a spus, miercuri, în cadrul unui interviu acordat DCNews, că are încredere în decizile luate de BNR.

Florin Cîțu, întrebat dacă a colaborat bine când era premier cu Mugur Isărescu, guverantorul BNR, a răspuns afirmativ. „Da! Ne-am împrumutat din piață, ne-am împrumutat la dobândă negativă în euro, deci nu a fost nicio problemă de finanțare”, a explicat Florin Cîțu. „În guvernarea pe care am condus-o, am înregistrat premiere pentru România: împrumuturi la dobândă negativă, adică dai mai puțin bani înapoi decât ai împrumutat în euro. Iar dobânzile în lei au fost la minime istorice”, a spus președintele PNL.

„Eu mă uit la Banca Națională, la deciziile ei, și am încredere că o să știe să reducă rata inflației. În același timp, BNR trebuie să fie ajutată. E foarte important! Anul trecut, am ajutat mult BNR prin reducerea deficitului de la 10 la sub 7 la sută. E nevoie și în continuare, mai ales că acum a început să crească dobânzile. Într-un context economic în care BNR crește dobânzile, dacă deficitul nu scade mai rapid, prețurile nu vor scădea. Este important ca politica fiscală anul acesta să rămână fermă!”, a subliniat Florin Cîțu.

„Inflația îi afectează foarte mult pe românii cu venituri mici, de aceea trebuie să fim foarte atenți la rata inflației. Putem să ne uităm la ce face Banca centrală, pentru că e cea responsabilă cu dinamica prețurilor. Politica fiscală poate doar să ajute. Am încredere că Banca centrală o să știe să reducă rapid rata inflației. Dacă rata inflației rămâne peste 8 la sută până în martie-aprilie, îmi e teamă că va fi scăpat de sub control fenomenul inflației. De aceea e foarte important ca BNR să acționeze acum, dar sunt sigur că știe ce face”, a spus Florin Cîțu.

