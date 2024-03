Ciorba lui Ciucă de care punem pariu ca n-ați auzit. „Eu o fac. Am dus cuiva pentru că nu înțelegea ce mâncam”

În emisiunea „Punctul Culminant”, de la RTV, Nicolae Ciucă a fost invitatul lui Victor Ciutacu. Cei doi au discutat și despre mâncărurile pe care le face și le mănâncă fostul prim-ministru al României, dar și care sunt rețetele specifice zonei Olteniei.

„Sunteți gurmand, domnule general?”, a fost întrebarea lui Victor Ciutacu pentru Nicolae Ciucă.

„Îmi place să mănânc. E și o chestiune genetică, nu provin dintr-o familie de oameni supli. Într-adevăr, nu sunt carnivor. Mănânc foarte rar carne. Îmi plac foarte mult mâncărurile cu care am crescut. Cu mâncarea de la bunica, de la mama.

Sarmalele de post cu orez și ciorba de fasole, fără afumătură. Ciorba de roșii, că acolo se cultivă roșii (regiunea în care a copilărit), e bazin legumicol. Fac și acasă (ciorbă de roșii). Am grădina mea, am 80 de metri pătrați, în care cultiv legumele mele an de an.

Facem bulion, fierbem, punem în sticle. Se pasteurizează singur.

Îmi plac foarte mult mâncărurile simple. Dacă tot v-am spus că mănânc rar carne, îmi place foarte mult saramura de pui - tipic oltenesc, îmi mai place ciorba de legume, de praz; ciorbă de praz acrită cu zeamă de varză. Așa se face la olteni. Fac și ciorbă de raci. Am dus cuiva că nu înțelegea ce erau „racii”. Racii sunt niște ardei la jumătatea dimensiunii ardeiului roșu care se usucă pe o sfoară toamna, la streașina casei, și se folosesc în Oltenia pentru perioada de post. Se umplu cu orez, cu făină, cu zeamă de varză și e o ciorbă foarte bună. Se mai folosesc și la sarmalele normale ca umplutură. Pe lângă acestea, mai folosim și corcodușe și aguride”, a încheiat președintele Senatului și partidului liberal, Nicolae Ciucă.

