Cioloș, demisie după câștigarea alegerilor în USR-PLUS. Va pleca la Bruxelles pentru a pune punct

După ce a devenit președintele USR PLUS, Dacian Cioloș spune că își va da demisia din funcția de lider al Renew Europe:

„Voi merge zilele următoare la Bruxelles, pentru că am lucruri de clarificat și acolo, și am spus că, dacă sunt ales președintele partidului, voi renunța la poziția de președinte al grupului Renew Europe. Asta voi face, săptămâna viitoare voi merge să-i informez și pe colegi legat de aceste concluzii și, evident că voi fi prezent împreună cu restul echipei la orice discuție și negociere. Vom avea o echipă care eu sper să fie în aceeași structură și componență pe care am avut-o și în 2019 când am negociat.“, a precizat Dacian Cioloș, noul președinte al USR PLUS.

Cioloș, ales președinte al USR PLUS

Dacian Cioloș, noul președinte al USR PLUS, a declarat, vineri seara, după ce a câștigat alegerile interne că fuziunea dintre USR și PLUS a fost validată prin vot și i-a mulțumit lui Dan Barna, căruia îi transmite că vrea să lucreze împreună.

„Vreau să le mulțumesc colegilor din partid care au votat în număr foarte mare. Cred că am dovedit că putem avea maturitate și înțelepciune să ducem la bun sfârșit un proces deschis. Mi se pare că participarea este importantă, pentru că arată că cei care s-au înscris în USR sau în PLUS cred în acest proiect al fuziunii și îl validează prin participare masivă la vot”, a spus Dacian Cioloș, noul președinte al USR PLUS, după câștigarea alegerilor.

El spune că numărul mare de membri care au votat arată prin rezultat că nu există falii și că toți pot lucra împreună.

„Îi mulțumesc lui Dan Barna, pentru că a crezut în acest proiect. Îl asigur și îi asigur pe toți colegii că vom lucra împreună. Avem nevoie de experiența tuturor celor care au asumat responsabilități în partid și în stat. Vom găsi modalități să lucrăm împreună. Eu asta îmi doresc”, a spus Cioloș.

Dacian Cioloș este noul președinte al USR PLUS, după al doilea tur de scrutin intern. El l-a învins pe Dan Barna, fostul președinte. Dacian Cioloș a obținut 50,9% din voturi, iar Dan Barna 49,1%.

Barna, mesaj de pace după rezultatul alegerilor. A bătut palma cu Cioloș

În urma celui de-al doilea tur de scrutin, Dacian Cioloș l-a învins în cursa internă pe președintele în funcție al USR, Dan Barna. Dacian Cioloș a obținut 50,9% (19.603 voturi), iar Dan Barna 49,1% (18.908 voturi).

După rezultatul alegerilor, Dan Barna a declarat că "închei acest mandat cu satisfacții majore. Am preluat un partid cu 1.000 de membri și 50 de filiale, iar astăzi avem peste 1.000 de filiale, avem peste 50.000 de membri, este o creștere spectaculoasă și un efort pe care l-am făcut împreună cu colegii mei. Cred că e un bilanț absolut remarcabil."

"Deși avem acest rezultat care nu mă bucură în mod particular, continui să spun și să-i mulțumesc lui Dacian Cioloș pentru faptul că fuziunea USR PLUS a fost decizia corectă și necesară pentru a avea astăzi un al treilea partid puternic, care duce și poartă cu el speranțele în reformă și modernizare ale României. Am foarte multă încredere că acest partid va da în 2024 președintele României și că acest partid va fi principal partid de guvernare în 2024.", a mai spus Dan Barna.

"Aceasta este, în egală măsură, responsabilitatea uriașă pe care o pun acum pe umerii colegului meu și președintelui ales, Dacian Cioloș. Îi spun un lucru foarte clar: Rămân alături în acest proiect. Rămân să susțin pe mai departe acest proiect în care cred foarte mult. USR PLUS rămâne un partid puternic! Mult succes, Dacian! Felicitări și un mandat foarte bun!", a fost mesajul cu care a încheiat Dan Barna.