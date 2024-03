De ce s-a mers pe cel mai rău scenariu în cazul Roșia Montană. Ciolacu: Au fost atenționări

„A revenit această idee a scandalului Roșia Montană. De unde ați avut informația că România va pierde acest proces?”, a întrebat jurnalista Lili Ruse, moderator la Digi 24.

„Eu nu am avut nicio informație oficială, nu am discutat cu avocații. Mai mult, avocații nu ar fi avut dreptul să-mi dea vreo informație. Ministerul Finanțelor a angajat avocații. Dar eu să ajung la dvs. în emisiune... după ce n-am dormit câteva nopți înainte de sentință, după ce am stat cu ministrul de Finanțe, după ce m-am dus la Guvernatorul BNR, după ce am vorbit cu președinții celor mai importante bănci europene despre ce se întâmplă cu România dacă pierde acel proces (...) Vă reamintesc că suma era de 6,7 miliarde dolari.

O echipă profesionistă de avocați, mai ales doamne și am avut plăcerea de a le cunoaște, a reușit o minune să câștige acest proces pentru România (...) iar eu acum, prim-ministrul, am devenit Lupul de pe Wall Street. Am devenit cel mai mare jucător de pe Wall Street, iar tranzacțiile erau de 2 milioane dolari. Nu știu dacă în viața asta, dar poate în viața următoare o să fiu Lupul de pe Wall Street”, a explicat Marcel Ciolacu.

Ciolacu spune că va face publică motivarea

„Voiați să vin la dvs. în emisiune și să ridic din umeri? Normal că m-am dus și am vorbit, normal că m-am pregătit pentru ce e mai rău. Am și spus la un moment dat: dacă vom câștiga, va fi mai ușor.

Că au fost decizii proaste, înaintea mea, luate de anumiți premieri? Da. Au fost atenționări din partea avocaților să nu ia acele decizii, pentru că dăunează României? Da. Am promis că vor ști românii adevărul. După decizie, vom scoate toate documentele și le vom arăta românilor care și când au luat deciziile”, a adăugat Ciolacu.

Scenariul cel mai rău: nu mai puteau crește pensiile

„De ce în spațiul public a ajuns doar această variantă a pierderii procesului?”, a mai întrebat jurnalista. „Pentru că doar această variantă s-a discutat, doamnă. Nu s-a discutat dacă câștigăm... era varianta că am câștigat. Normal că varianta care crea știri era că am pierdut și am fi intrat cu adevărat într-o situație un pic delicată, mai ales dacă era o sumă foarte mare. Vreți să vă ascund că 6,7 miliarde ar fi dus la o incapacitate a statului român de a plăti majorările de pensii? E un lucru logic. Ca prim-ministru, ar fi trebuit să vin să explic ce măsuri trebuie luate, la fel cum am făcut și cu măsurile fiscale”, a mai spus premierul.

