Cine este Vlad Gabriel Sincă, numit secretar de stat în Ministerul Energiei

Vlad-Gabriel Sincă a fost numit în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Cîţu. Decizia a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial, informează Agerpres.

Experienţă în mai multe companii din domeniul energiei

Sincă este economist de profesie și a lucrat ca manager în mai multe companii din domeniul energiei. Acesta a devenit membru USR în 2018, pagina sa de Facebook fiind nenumărate materiale cu reprezentanți sau cu însemnele partidului. Financial Intelligence precizează că acesta a făcut parte din companiile Lord Energy SRL, la Tinmar (04.2015 – 10.2017), un mare furnizor privat de energie și la Mazarine Energy Romania (11.2017 – 09.2019), subsidiara companiei olandeze Mazarine Energy BV, controlată de Carlyle Group.

De pe pagina sa de Facebook se poate afla că acesta este din București și că a fost student al Academiei de Studii Economice, secția Comerț.

„Am fost desemnat Secretar de Stat în Ministerul Energiei de către Biroul Național al USR-PLUS. Încrederea cu care am fost învestit mă responsabilizează și voi face tot ce ține de mine pentru a livra rezultate.

Sunt membru USR-PLUS din anul 2018 și am participat activ la definitivarea programului de guvernare în domeniul energiei. Mi-am dorit foarte mult în momentul în care m-am înscris în USR să oferim o alternativă la o clasă politică rămasă în urma dorințelor și nevoilor propriilor cetățeni. Politica ne afectează viața de zi cu zi direct sau indirect. Sunt tatăl a doi copii și îmi doresc să contribui la a construi o Românie mai bună pentru ei.

Cariera, începută la 20 de ani

Mi-am început cariera la 20 de ani, încă din ultimul an de facultate. Am avut oportunitatea de a căpăta experiență în acest domeniu extrem de complex. Am lucrat în cadrul mai multor companii din sectorul energetic, unde am evoluat spre poziții de director. Am lucrat atât în sectorul de furnizare de energie electrică cât și în zona de petrol și gaze naturale.

De la finalul anului 2019 sunt director într-o companie, responsabil de activitatea de furnizare energie electrică, în cadrul căreia gestionez bugete de câteva milioane de euro. În tot acest timp am dobândit cunoștințe importante despre funcționarea pieței de energie și despre problemele și blocajele cu care se confruntă sistemul. De asemenea, am avut ocazia în nenumărate rânduri să interacționez cu diverse instituții ale statului cu rol în reglementarea sectorului energetic și am căpătat o înțelegere despre funcționarea acestuia în relație cu piața.

Mulți dintre voi știți că acest domeniu a fost marcat în special de lipsa transparenței instituționale și de lipsa predictibilității legislative. Aceste lucruri au dus mai departe la o lipsă acută de investiții punând presiune pe Sistemul Energetic Național.

USR-PLUS și-a asumat prin programul de guvernare o reformă profundă în acest domeniu și nu putem face rabat de la principiile pe care le-am promovat. Un singur om, oricât de pregătit, este capabil să promoveze reforme doar în măsura în care va avea o echipă puternică în spate. Îmi doresc să am în jurul meu oameni mai buni decât mine astfel încât să putem promova proiectele noastre.

Voi colabora activ cu colega Cristina Prună și colegii din comisiile de industrii/energie din Parlament. Cred că împreună putem oferi acel cadru legislativ necesar demarării investițiilor în sectorul energetic, chiar dacă nu va fi ușor. Aceste investiții sunt esențiale pentru a asigura tranziția energetică și pentru a ne putea atinge țintele ambițioase asumate prin Pactul Verde European.

Ne-am asumat aceste reforme prin programul de guvernare. Voi contribui cu toată energia mea să le împingem mai departe la nivel guvernamental”, a scris Șincă.