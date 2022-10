Cine este Ligia Deca, propunerea PNL pentru funcția de ministru al Educației în locul lui Sorin Cîmpeanu - surse

Portofoliul de la Educație revine liberalilor, așadar decizia le aparține. Conform unor surse, se pare că Ligia Deca ar fi propunerea finală a PNL-ului. Inițial, pe lista scurtă intraseră și alte nume, din Guvern. Ligia Deca ar veni pe linie directă de la Cotroceni și ar fi responsabilă cu proiectul inițiat de către președintele Klaus Iohannis, unul pentru care s-a luptat și Sorin Cîmpeanu, respectiv ”România Educată”. Luni, ar urma să aibă loc un anunț oficial al PNL în acest sens.

Cine este Ligia Deca

Ligia Deca este consilier prezidențial în Departamentul de Educație și Cercetare de la Palatul Cotroceni, fiind cea care a coordonat majoritatea dezbaterilor pentru proiectul ”România educată”. Iată cum este descrisă pe site-ul Administrației Prezidențiale:

”Ligia Deca (n. 1982) este doctor în științe politice, titlu acordat în 2016 de către Universitatea din Luxemburg și absolventă a unui program postdoctoral la New Europe College. În perioada 2010-2012 a coordonat Secretariatul Procesului Bologna, gestionând procesul de organizare a Conferinței miniștrilor educației din statele membre ale European Higher Education Area (aprilie 2012).

În perioada 2012-2015, a fost expert în domeniul politicilor publice în cadrul Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării și cadru didactic asociat la Universitatea de Vest Timișoara (2014-2015) și SNSPA (2019-2021).

Autoare și coautoare a numeroase articole și studii publicate în reviste de prestigiu din domeniul politicilor educaționale, cu o activitate științifică ce a vizat subiecte variate, de la internaționalizarea educației superioare la practicile educaționale de adaptare la contextul pandemiei COVID-19, Ligia Deca a colaborat, în calitate de expert, cu EQAR, DAAD, Consiliul Europei, Comisia Europeană etc. În 2014, a fost invitată să facă parte din Grupul de Experți „Știința în educație” înființat la inițiativa Comisiei Europene. În perioada 2017-2020, a fost membru al Boardului Executiv al Comisiei Fulbright în România.

Ligia Deca a fost numită Consilier de Stat la data de 29 iunie 2015, iar la data de 23 decembrie 2019, a fost numită în funcția de Consilier Prezidențial”.

Ligia Deca, alături de Klaus Iohannis în SUA

Ligia Deca a fost alături de președintele Klaus Iohannis, în SUA. Ultimul său mesaj public pe Facebook este din 21 septembrie, când a postat o fotografie alături de președintele României, transmițând:

”Eforturile din ultimele şase luni, în care România a coprezidat Action Track 3 în cadrul Summit-ului pentru Transformarea Educației pe tema "Teachers, teaching and the teaching profession", au produs primele rezultate concrete. Secretarul General Adjunct al ONU, Amina Mohammed a anunțat constituirea Comisiei Internaționale pentru Cariera Didatică (...). Astfel, profesorii vor avea o voce mai puternică la cel mai înalt nivel, profesia didactică fiind valorizată în context ONU. Transformarea educației nu se poate face fără a investi în profesori!Mulțumesc partenerilor noștri în tot acest demers: Nigeria, ILO, UNESCO, Teachers Task Force şi Education International. Vom continua să lucrăm împreună pentru a operaționaliza noul mecanism şi pentru a pregăti Summitul ONU al Viitorului din 2024. Am fost onorată să fiu implicată în acest proiect, care a fost inițiat şi susținut politic de către Preşedintele României, Klaus Iohannis, la cel mai înalt nivel în cadrul ONU!”.

De ce a demisionat Sorin Cîmpeanu

Sorin Cîmpeanu, ministrul care a venit în Educație cu o viziune complet nouă și progresivă, a făcut, în mod total neașteptat pasul în spate din Guvernul României, după ce a fost acuzat de plagiat într-un suport de curs. Deși gestul său nu a venit ca urmare a unei presiuni publice excepționale, a fost apreciat ca unul caracteristic unui demnitar, ce nu a dorit să afecteze în vreun fel Ministerul ori Guvernul, printr-o situație veche și personală. În același timp, Sorin Cîmpeanu a negat acuzațiile ce i-au fost aduse și a trecut în agendă reușitele din funcția pe care a ocupat-o în Guvern, deși pentru puțin timp.

”Am decis, din proprie inițiativă, să demisionez din funcția de ministru al educației. A fost o șansă și o onoare pentru mine sa încep reformarea din temelii a sistemului național de învățământ. Am preluat mandatul de ministru nu pentru că nu aveam ce face sau pentru a-mi trece ministeriatul in CV. Aveam și una și alta. Am venit într-un moment extrem de dificil cu dorința de a schimba lucrurile în bine. Citește continuarea aici

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News