Claudiu Dumbrăveanu, Director General, Direcția Generală Piață Energie și Prețuri ANRE, a spus că el, personal, în criza creată, nu are nevoie de „susținere”. A vorbit, de asemenea, despre Legea consumatorului vulnerabil, precizând că ar trebui stabilit un criteriu clar cu privire la „clientul vulnerabil”.

„Consider că la nivelul de dezvoltare socială și economică în România este nevoie de susținere. Sunt mulți consumatori care au nevoie să fie susținuți! (...) Intervenția în piață, așa cum scrie și în legislația europeană, trebuie să fie făcută pe anumite principii și pe o durată limită. Acum este o perioadă de criză excepțională, toate statele au luat măsuri excepționale. Sigur că trebuie luate de România, în continuare clienții vulnerabili trebuie sprijiniți. Sigur, statul a câștigat, statul e un câștigător. O parte din sumă ar trebui întoarsă, în urma unui dialog, înainte de a scoate o inițiativă legislativă, către cei care chiar au nevoie de ea. Nu toată lumea are nevoie de susținerea aceasta. Eu, sincer să fiu, nu am nevoie să fiu susținut. Și sunt mulți care nu au nevoie să fie susținuți”, a spus Claudiu Dumbrăveanu, Director General, Direcția Generală Piață Energie și Prețuri ANRE.

„Legea consumatorului vulnerabil, din ce am văzut eu, avea o țintă de undeva la 200.000 de clienți. Vă dau date simple. În România, din 9 milioane de clienți casnici, mai mult de jumătate consumă până în 100 de KW/h. Sunt mulți clienți vulnerabili. Ar trebui stabilit un criteriu. Ce înseamnă client vulnerabil? Clientul care plătește mai mult de jumătate din veniturile pe care le are pe utilități sau clientul care consumă mai puțin de jumătate decât media pe țară”, a zis, în aceeași intervenție, Claudiu Dumbrăveanu. „Ar trebui să stabilim un segment de clienți casnici - și la gaz și la energie - care se încadrează pe baza unor criterii care sunt folosite și de alte țări”, a subliniat acesta.

Investiții în capacități de producție și interconectare

„Mai sunt câteva măsuri care ar trebui luate, nu le-am inventat noi, sunt foarte clare. Pe termen lung, trebuie făcute investiții în capacități de producție și interconectare, pentră că, noi având o slabă interconectare și un deficit de producție, suntem foarte vulnerabili. Așa cum am spus, clienții trebuie protejați. Transparență și dialog! Măsuri simple care trebuie luate”, a subliniat Claudiu Dumbrăveanu.

Întrebat dacă ANRE a înaintat propunerile de care vorbește, Claudiu Dumbrăveanu a explicat că ANRE poate face propuneri, „ca oricine din țara asta, dar ANRE nu are valoare legislativă”. „Am făcut, de multe ori, propuneri. (...) De când a început această criză, noi am făcut informări și propuneri, am participat activ”, a spus Claudiu Dumbrăveanu.

Declarațiile au fost făcute în cadrul dezbaterii online „Criza energetică - soluții la problemele momentului”, eveniment organizat de trustul DC News Media Group, din care fac parte DC News, DC Business, DC Medical, Știridiaspora, Defense, Spectacola, Astrosens, RadioDCNews și DC News TV.

