CINCI SCENARII în criza PNL - USR, după ce Iohannis l-a nominalizat pe Cioloș premier

Dacian Cioloș, desemnat premier

”Formațiunile politice au venit cu diferite abordări, cu diferite propuneri, așa cum reprezentanții acestor formațiuni le-au prezentat și opiniei publice. Din toate aceste propuneri, eu am reținut una, pe care o voi și pune în practică, și anume am decis să desemnez pentru poziția de candidat la funcția de Prim-ministru pe domnul Dacian Cioloș.” a anunțat președintele Klaus Iohannis, luni, după consultările cu partidele parlamentare privind formarea noului Guvern.

Decizia a venit ca o surpriză, iar pe scena publică au urmat diferite reacții care vin să întărească posibile scenarii.

Joc al orgoliilor

USR PLUS a votat căderea Guvernului Cîțu, alături de PSD și de AUR, vizat fiind direct Florin Cîțu. Dacian Cioloș spunea, în urmă cu aproape o lună: ”Suntem gata să discutăm revenirea la guvernare, dar cu un alt premier. De acolo încolo începem să discutăm”. Timpul n-a adus USR PLUS la gânduri mai bune, așa cum a sugerat însuși președintele Klaus Iohannis când a lăsat răgaz partidelor parlamentare înainte de consultări. Florin Cîțu, vrând să dea dovadă că nu se agață de funcții, a făcut un pas în spate, aparent. Așa că președintele Klaus Iohannis a nominalizat singura propunere de premier. Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, spunea că nu știe ce strategie are președintele, ceea ce confirmă că există una.

După nominalizare, PNL i-a trimis pe cei de la USR PLUS să caute susținerea pentru noul Guvern la PSD și la AUR, partidele alături de care a votat căderea Guvernului Cîțu.

Astfel, această tergiversare ar putea fi doar un joc al orgoliilor lansat de însuși Florin Cîțu, cu susținerea președintelui Klaus Iohannis, pentru a le demonstra celor de la USR PLUS că nu sunt atât de puternici parlamentar așa cum vor să sugereze în negocierile cu liberalii ci, din contră, fără susținerea PNL, nu fac nimic.

”De luni voi fi președintele PNL și vom discuta altfel. Nu îi roagă nimeni!” le transmitea Florin Cîțu înainte să ajungă președintele PNL. În final, scopul ar fi ca USR PLUS să nu mai fie ”copil răsfățat”.

RETRAGEREA lui Cîțu, scenariu anunțat

Înainte de alegerile pentru șefia PNL, au existat în spațiul public mai multe scenarii. Printre ele, se număra retragerea lui Florin Cîțu din funcția de premier al României. Acest scenariu era valabil dacă Florin Cîțu câștiga șefia PNL, ceea ce s-a și întâmplat, și venea cu o serie de condiții: funcția de premier să rămână la PNL, USR PLUS să primească strict ministerele pe care le-au avut și până acum, iar miniștrii demiși de el să nu se întoarcă în Guvern, respectiv Vlad Voiculescu (Sănătate) și Stelian Ion (Justiție).

Prăbușirea PNL

Un alt scenariu este dat de Ludovic Orban, fost lider al PNL. El a dat public, în lupta sa cu Florin Cîțu pentru șefia partidului, cifre devastatoare din sondajele interne. Astfel, el afirma că 11% este încrederea în Florin Cîțu, 13% încrederea în actualul Guvern.

”PNL a pierdut semnificativ. Partidul Național Liberal a stat constant până în luna iunie pe un scor de aproximativ 26-27% (n.r. intenție de vot), cu favorabilitate de aproape 30%, deci cu potențial de creștere. Și pe favorabilitate, și pe intenția de vot am scăzut în jur de 19-20%.” a spus Ludovic Orban.

Dacă lucrurile ar fi continuat pe același scenariu, PNL s-ar fi prăbușit total. Astfel, o ieșire de la guvernare nu poate fi decât favorabilă liberalilor, cu atât mai mult cu cât suntem într-o criză fără precedent nu pe unul, ci pe cel puțin trei sectoare.

Eliminarea lui Cioloș

O altă variantă vehiculată ar fi că susținerea lui Dacian Cioloș în funcția de premier al României, în această situație de criză, n-ar face decât să-l elimine din cărți pentru alegerile prezidențiale din 2024, pentru că i-ar scădea din posibila simpatie pe care ar fi câștigat-o acesta în timp, ca lider european.

S-a negociat dinainte

USR PLUS nu s-a înțeles cu Florin Cîțu-premier, la care se adaugă lipsa de simpatie din sondaje față de acesta ca prim-ministru. Pentru a continua, inclusiv cu măsuri nepopulare, eliminarea lui din Guvern era singura variantă. Demisia nu a fost o variantă luată în calcul de Florin Cîțu, din motive de orgoliu, după ce a mai fugit o dată din Parlament pentru jocurile de partid, așa că picarea Guvernului Cîțu prin votul USR PLUS era singura soluție. Florin Cîțu a obținut ce a vrut, șefia PNL, USR PLUS l-a dat jos din fruntea Guvernului, iar de aici negocierile USR-PNL-UDMR cu președintele Klaus Iohannis au fost ca PNL să nu meargă cu propunerea de premier, pentru ca USR PLUS să facă singura propunere de prim-ministru, pentru a avea președintele scuza singurei nominalizări. Aparent respins, Dacian Cioloș e susținut, după consultări, de PNL și UDMR, cu condițiile ambelor partide, se renegociază și unele ”blocaje” și unii oameni și astfel revine aceeași coaliție la guvernare, dar cu problemele rezolvate. Bineînțeles, și acesta este tot un posibil scenariu.

Desigur, cei mai sus amintiți nu sunt singurii din acest tablou, iar scenariile pot fi mult mai largi în funcție de rolul jucat de diferiți actori politici.

